На Донбасі окупанти застосували гранати, є жертви
Поблизу села Гнутово Донецької областу російські окупанти скинули з безпілотного літального апарата гранату, яка травмувала українського бійця
Поблизу села Гнутово Донецької областу російські окупанти скинули з безпілотного літального апарата гранату, яка травмувала українського бійця
Про це повідомив пресцентр штабу ООС передають RegioNews.
"Противник з безпілотного літального апарату скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок вибуху один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому було надано належну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали загарбникам адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.
Нагадаємо, що за минулу добу російські кадрові військові на Донбасі та підконтрольні їм місцеві бойовики 24 рази обстріляли бійців ЗСУ із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
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