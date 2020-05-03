На Донбасі поранені двоє українських бійців - штаб ООС
Військові формування РФ 23 рази порушили режим припинення вогню. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил на сторінці в Facebook, передає RegioNews.
Обстрілу піддалися наступні населені пункти: Авдіївка, Богданівка, Гнутово, Старогнатівка, Піски, Кам'янка, Мар'їнка, Хутір Вільний, Оріхове, Кримське, Новоолександрівка.
За даними української розвідки, українські військовослужбовці знищили одного бойовика і не менше двох поранили.
"Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв наші позиції біля Широкиного та Богданівки. У відповідь на порушення наші воїни застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися. За поточну добу втрат серед українських захисників немає", - повідомили в штабі ООС.
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