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03 травня 2020, 10:38 5

На Донбасі поранені двоє українських бійців - штаб ООС

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03 травня 2020, 10:38 5
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Бойовики РФ продовжують використовувати заборонене Мінськими домовленостями озброєння
Фото: mil.gov.ua
Бойовики РФ продовжують використовувати заборонене Мінськими домовленостями озброєння

Військові формування РФ 23 рази порушили режим припинення вогню. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил на сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Обстрілу піддалися наступні населені пункти: Авдіївка, Богданівка, Гнутово, Старогнатівка, Піски, Кам'янка, Мар'їнка, Хутір Вільний, Оріхове, Кримське, Новоолександрівка.

За даними української розвідки, українські військовослужбовці знищили одного бойовика і не менше двох поранили.

"Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв наші позиції біля Широкиного та Богданівки. У відповідь на порушення наші воїни застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися. За поточну добу втрат серед українських захисників немає", - повідомили в штабі ООС.


Донбас ООС військові обстріли поранення
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