На Донбасі поранені двоє українських бійців - штаб ООС

Бойовики РФ продовжують використовувати заборонене Мінськими домовленостями озброєння

Фото: mil.gov.ua

Бойовики РФ продовжують використовувати заборонене Мінськими домовленостями озброєння

Військові формування РФ 23 рази порушили режим припинення вогню. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил на сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Обстрілу піддалися наступні населені пункти: Авдіївка, Богданівка, Гнутово, Старогнатівка, Піски, Кам'янка, Мар'їнка, Хутір Вільний, Оріхове, Кримське, Новоолександрівка.

За даними української розвідки, українські військовослужбовці знищили одного бойовика і не менше двох поранили.