У зоні відчуження продовжують гасити окремі осередки пожеж

Рятувальники з самого ранку гасять ділянки тління торф’яників

Фото: ДСНС

Рятувальники з самого ранку гасять ділянки тління торф’яників

Станом на 3 травня рятувальники продовжують гасити окремі осередки пожежі в зоні відчуження і в Житомирській області. Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу ГСЧС України.

Повідомляється, що рятувальники допомагають працівникам Державного агентства України з управління зоною відчуження у гасінні окремих осередків тління торф’яників в осередках пройдених вогнем. До гасіння залучено 173 чоловіки та 56 одиниць техніки, з них від ДСНС 113 чоловік особового складу та 29 одиниць техніки.

У Житомирській області зафіксовані пожежі у лісових масивах на території Овруцького, Лугинського та Олевського районів локалізовані.

"Станом на 12:00 3 травня в Овруцькому районі на території Овруцького лісництва ліквідовано 2 осередки загорання лісової підстилки поблизу с.Першотравневе (виникло 16.04) та с. Дубовий Гай (виникло 29.04). Також ліквідовано загорання лісової підстилки поблизу с.Лучанка в Овруцькому районі на території Слобідського лісництва. Наразі підрозділами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств у гасінні окремих осередків тління лісової підстилки, пеньків та деревини.", - повідомили рятувальники.

Нагадаємо, що із початку року в екосистемі Україні виникло 23 тисячі пожеж - це у півтора рази більше, ніж минулого року

Як писали RegioNews раніше, станом на 1 травня всі осередки пожеж в Олевському, Лугинському та Овруцькому районах Житомирської області локалізовані, відкритого вогню немає.