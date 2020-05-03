В зоне отчуждения продолжают тушить отдельные очаги пожаров
По состоянию на 3 мая спасатели продолжают тушить отдельные очаги пожара в зоне отчуждения и в Житомирской области. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службе ГСЧС Украины.
Сообщается, что спасатели помогают работникам Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в тушении отдельных очагов тления торфяников в очагах пройденных огнем. К тушению привлечено 173 человека и 56 единиц техники, из них от ГСЧС 113 человек личного состава и 29 единиц техники.
В Житомирской области зафиксированы пожары в лесных массивах на территории Овручского, Лугинского и Олевского районов локализованы.
"По состоянию на 12:00 3 мая в Овручскому районе на территории Овручского лесничества ликвидировано 2 очага возгорания лесной подстилки вблизи с.Первомайское (возникло 16.04) и с. Дубовый Гай (возникло 29.04). Также ликвидировано возгорание лесной подстилки вблизи с.Лучанка в Овручскому районе на территории Слободского лесничества. Сейчас подразделениями ДСНС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины", - говорится в сообщении.
Напомним, что с начала года в экосистеме Украине произошло 23 тысячи пожаров - это в полтора раза больше, чем в прошлом году
Как писали RegioNews ранее, по состоянию на 1 мая все очаги пожаров в Олевском, Лугинском и Овручском районах Житомирской области локализованы, открытого огня нет.
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