09:31  30 апреля
В Украине уже более 10 тысяч больных коронавирусом - Минздрав
14:46  30 апреля
В Хмельницком ищут деньги на зарплату врачам-инфекционистам
08:45  30 апреля
Сутки на Донбассе: 15 обстрелов, один военный ранен
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
30 апреля 2020, 14:30 10

Медики киевской больницы объявили бойкот из-за низкой зарплаты

Читайте також
українською мовою
30 апреля 2020, 14:30 10
Читайте також українською мовою
Они жалуются, что получили на 30-40% меньше зарплаты, чем до эпидемии
Фото: facebook/minskiymassiv
Они жалуются, что получили на 30-40% меньше зарплаты, чем до эпидемии

В Оболонском районе Киева персонал Киевской городской клинической больницы №8 вышел на акцию протеста и отказывается работать зарплату в 3-5 тысяч гривен во время эпидемии.

Эту сообщает "Громадське", передает RegioNews.

В приемной больницы говорят, что участие в протесте приняли преимущественно медсестры и санитарки.

Как сообщает сообщество "Жизнь Минского массива - Оболонский район", они рассчитывали получить доплаты за работу с инфицированными, однако получили на 30-40% меньше зарплаты, чем до эпидемии.

Медсестры получили 4-5 тысяч гривен, младшие сестры - 3-4 тысячи гривен, врачи - от 6 до 9 тысяч. Это подтверждают прикреплены расчетные листы за апрель 2020-го", - говорится в сообщении.

В общем, отказывается работать два отделения больницы, готовы присоединиться еще несколько отделений.

Зато мэр Киева Виталий Кличко во часбрифингу 30 апреля сообщил, что на доплаты медикам будет выделено 900 миллионов гривен. По его словам, власть ищет возможности для помощи медработникам.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, 30 апреля в Украине зафиксировано 10406 ​​случаев коронавирусной болезни COVID-19.


коронавирус зарплаты Киев протест медики
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Правительство опубликовало решение об открытии рынков в Украине
30 апреля 2020, 13:07
ВОЗ созвала чрезвычайный комитет
30 апреля 2020, 12:57
Прогноз неутешительный: в Киеве 1401 подтвержденный случай COVID-19
30 апреля 2020, 12:47
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
30 апреля 2020, 14:40
В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
24 апреля 2020, 12:41
Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
23 апреля 2020, 14:11
Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники
26 апреля 2020, 17:41
Крах медицины: доктор рассказала, что происходит в психиатрической больнице
24 апреля 2020, 15:48
Зампрокурора Николаевщины Божило отправили в Днепр. Филатов следующий?
26 апреля 2020, 12:30
Последние Популярные
Кирилл Молчанов
Ирина Медушевская
Юрий Бутусов
Все блоги »
Буковинский бизнес подсчитывает убытки: тюльпаны, пионеры и Volkswagen
30 апреля 2020, 12:00
Инфекционист Лариса Мороз: о протоколе лечения COVID-19 и массовом тестировании украинцев
29 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Все видео »
Коломойский Игорь
Куратор Запорожской области по борьбе с COVID-19
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Все досье »