Медики киевской больницы объявили бойкот из-за низкой зарплаты
В Оболонском районе Киева персонал Киевской городской клинической больницы №8 вышел на акцию протеста и отказывается работать зарплату в 3-5 тысяч гривен во время эпидемии.
Эту сообщает "Громадське", передает RegioNews.
В приемной больницы говорят, что участие в протесте приняли преимущественно медсестры и санитарки.
Как сообщает сообщество "Жизнь Минского массива - Оболонский район", они рассчитывали получить доплаты за работу с инфицированными, однако получили на 30-40% меньше зарплаты, чем до эпидемии.
Медсестры получили 4-5 тысяч гривен, младшие сестры - 3-4 тысячи гривен, врачи - от 6 до 9 тысяч. Это подтверждают прикреплены расчетные листы за апрель 2020-го", - говорится в сообщении.
В общем, отказывается работать два отделения больницы, готовы присоединиться еще несколько отделений.
Зато мэр Киева Виталий Кличко во часбрифингу 30 апреля сообщил, что на доплаты медикам будет выделено 900 миллионов гривен. По его словам, власть ищет возможности для помощи медработникам.
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Напомним, по данным Центра общественного здоровья, 30 апреля в Украине зафиксировано 10406 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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