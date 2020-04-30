Поліція затримала безхатька, який підпалив одеський монастирь УПЦ МП

Палій - колишній послушник монастиря

Фото: ДСНС

Палій - колишній послушник монастиря

Співробітники оліції Одеси затримали підозрюваного в підпалі двох машин та госпбудівлі на території Свято-Успенського чоловічого монастиря УПЦ Московського патріархату. Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думскую.

Палієм виявився якийсь Юрій Т. 1971 року народження — колишній послушник монастиря, в даний час безхатько.

Чоловік зізнався у скоєному злочині. Мотиви його дій з'ясовуються. Затриманому повідомлено про підозру у частині 2 ст. 194 КК України (умисне знищення майна, вчинене шляхом підпалу). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, пожежа у монастирі спалахнула в ніч на 24 квітня. Палій використовував пляшки із запальною сумішшю — так звані "коктейлі Молотова". Дві він жбурнув під автомобілі, припарковані на території монастиря, — "Тойоту" і ВАЗ. Ще одну кинув у господарську споруду, яка швидко спалахнула.