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30 квітня 2020, 11:01 7

Поліція затримала безхатька, який підпалив одеський монастирь УПЦ МП

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30 квітня 2020, 11:01 7
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Палій - колишній послушник монастиря
Фото: ДСНС
Палій - колишній послушник монастиря

Співробітники оліції Одеси затримали підозрюваного в підпалі двох машин та госпбудівлі на території Свято-Успенського чоловічого монастиря УПЦ Московського патріархату. Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думскую.

Палієм виявився якийсь Юрій Т. 1971 року народження — колишній послушник монастиря, в даний час безхатько.

Чоловік зізнався у скоєному злочині. Мотиви його дій з'ясовуються. Затриманому повідомлено про підозру у частині 2 ст. 194 КК України (умисне знищення майна, вчинене шляхом підпалу). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, пожежа у монастирі спалахнула в ніч на 24 квітня. Палій використовував пляшки із запальною сумішшю — так звані "коктейлі Молотова". Дві він жбурнув під автомобілі, припарковані на території монастиря, — "Тойоту" і ВАЗ. Ще одну кинув у господарську споруду, яка швидко спалахнула.


пожежа Одеса безхатьки поліція підпал
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