Полиция задержала бездомного, устроившего поджог в одесском монастыре УПЦ МП

Поджигатель - бывший послушник монастыря

Фото: ГСЧС

Поджигатель - бывший послушник монастыря

Сотрудники полиции Одессы задержали подозреваемого в поджоге двух машин и хозпостройки на территории Свято-Успенского мужского монастыря УПЦ Московского патриархата. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.

Поджигателем оказался некий Юрий Т. 1971 года рождения — бывший послушник монастыря, в настоящее время бездомный.

Мужчина признался в совершенном преступлении. Мотивы его действий устанавливаются. Задержанному сообщили о подозрении по части 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, пожар в монастыре вспыхнул в ночь на 24 апреля. Поджигатель использовал бутылки с зажигательной смесью — так называемые "коктейли Молотова". Две он швырнул под автомобили, припаркованные на территории монастыря, — "Тойоту" и ВАЗ. Еще одну кинул в хозяйственную постройку, которая быстро вспыхнула.