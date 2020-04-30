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30 апреля 2020, 11:01 9

Полиция задержала бездомного, устроившего поджог в одесском монастыре УПЦ МП

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30 апреля 2020, 11:01 9
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Поджигатель - бывший послушник монастыря
Фото: ГСЧС
Поджигатель - бывший послушник монастыря

Сотрудники полиции Одессы задержали подозреваемого в поджоге двух машин и хозпостройки на территории Свято-Успенского мужского монастыря УПЦ Московского патриархата. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.

Поджигателем оказался некий Юрий Т. 1971 года рождения — бывший послушник монастыря, в настоящее время бездомный.

Мужчина признался в совершенном преступлении. Мотивы его действий устанавливаются. Задержанному сообщили о подозрении по части 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, пожар в монастыре вспыхнул в ночь на 24 апреля. Поджигатель использовал бутылки с зажигательной смесью — так называемые "коктейли Молотова". Две он швырнул под автомобили, припаркованные на территории монастыря, — "Тойоту" и ВАЗ. Еще одну кинул в хозяйственную постройку, которая быстро вспыхнула.


пожар Одесса бездомные полиция поджог
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