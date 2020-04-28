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Альона Коханчук Редактор info@regionews.ua
28 квітня 2020, 13:51 23

На Харківщині через масове зараження COVID-19 довелося закрити лікарню

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28 квітня 2020, 13:51 23
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Нові хворі будуть направлятися в КНП "Слобожанська міська лікарня"
Фото: pexels
Нові хворі будуть направлятися в КНП "Слобожанська міська лікарня"

Діяльність Зміївської центральної районної лікарні тимчасово призупинена. Про це повідомляє RegioNews з посиланням на офіційний сайт Зміївської РДА.

При цьому поліклінічне відділення працює в штатному режимі.

"У зв'язку з виявленням COVID-19 серед працівників Зміївської ЦРЛ з метою забезпечення протиепідемічних та профілактичних заходів діяльність лікарні тимчасово призупинена", - йдеться в повідомленні.

Тимчасово прийом хворих здійснюється в іншій міській лікарні.

Варто зазначити, що за даними прес-служби Харківської облдержадміністрації, по області Зміївський район став третім за кількістю людей, хворих на коронавірус. Всього станом на ранок 28 квітня відомо про 30 заражених.

"У 21 хворого захворювання протікає в легкій формі, у більшості навіть немає ніяких симптомів. Іншим людям 9 (3 дітей і 6 дорослих) раніше був поставлений діагноз пневмонія. З них - двоє вилікувались, їм проводять контрольні обстеження на коронавірус. Один - лікується амбулаторно. І ще шестеро (3 дітей та 3 дорослих) - госпіталізовані в лікарню. Серед них важких немає", - розповіли в прес-службі Харківської облдержадмінстрації.

Раніше повідомлялося, що у військовому госпіталі Харкова хворі на коронавірус лікарі не вірять в діагноз.


коронавірус медики лікарні Харківська область
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