На Харківщині через масове зараження COVID-19 довелося закрити лікарню
Діяльність Зміївської центральної районної лікарні тимчасово призупинена. Про це повідомляє RegioNews з посиланням на офіційний сайт Зміївської РДА.
При цьому поліклінічне відділення працює в штатному режимі.
"У зв'язку з виявленням COVID-19 серед працівників Зміївської ЦРЛ з метою забезпечення протиепідемічних та профілактичних заходів діяльність лікарні тимчасово призупинена", - йдеться в повідомленні.
Тимчасово прийом хворих здійснюється в іншій міській лікарні.
Варто зазначити, що за даними прес-служби Харківської облдержадміністрації, по області Зміївський район став третім за кількістю людей, хворих на коронавірус. Всього станом на ранок 28 квітня відомо про 30 заражених.
"У 21 хворого захворювання протікає в легкій формі, у більшості навіть немає ніяких симптомів. Іншим людям 9 (3 дітей і 6 дорослих) раніше був поставлений діагноз пневмонія. З них - двоє вилікувались, їм проводять контрольні обстеження на коронавірус. Один - лікується амбулаторно. І ще шестеро (3 дітей та 3 дорослих) - госпіталізовані в лікарню. Серед них важких немає", - розповіли в прес-службі Харківської облдержадмінстрації.
Раніше повідомлялося, що у військовому госпіталі Харкова хворі на коронавірус лікарі не вірять в діагноз.
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