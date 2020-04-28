Головний санлікар Миколаївщини спростував заяви щодо приховування результатів тестів на COVID-19
Позитивні результати тестування на коронавірус в Миколаївській області не могли приховувати. Про це розповів під час брифінгу головний держсанлікар Миколаївщини Володимир Клочко, повідомляє RegioNews з посиланням на Мой город.
Клочко заявив, що приховати результат тесту фактично неможливо, оскільки в цю систему залучено безліч людей.
"У будь-якій ситуації, коли з'являється підозра на інфекційне захворювання, фельдшер, який підозрює це, він передає екстрене повідомлення за формою 58 в лабораторний центр, де в журналі №60, який прошнурований, в реєстрації інфекційних захворювань заповнюється. Нереально приховати інфекційні захворювання, тому що, якщо б вони розповсюджувалися, ці захворювання, у нас би були переповнені стаціонари, - сказав Клочко.
У той же час на брифінгу стало відомо, що в Миколаївській області 97 людей є носіями вірусу, але симптоми у них не проявляються. Їх виявили, коли перевіряли контактних осіб раніше хворих.
Повідомляється, що станом на 28 квітня в Миколаївській області зареєстровано 116 випадків захворювання коронавірусом, за останню добу нових хворих не виявили.
Зазначимо, що серед усіх хворих в Миколаївській області також є 32 медика. За словами Клочко, якщо за статистикою, в Україні захворіли коронавірусом 20% медиків від загальної кількості підтверджених випадків, то на Миколаївщині — 27%.
- 17:32 28 квітня Друге кримінальне провадження відкрите на мера Івано-Франківська
- 17:30 28 квітня Слідство проти скандального Пашинського завершили
- 17:23 28 квітня Замах на "Мультика" в Миколаєві: стан пораненого стабільно важкий
- 16:49 28 квітня Головний санлікар Миколаївщини спростував заяви щодо приховування результатів тестів на COVID-19
- 16:37 28 квітня Президент підписав закон про землю
- 16:26 28 квітня Львів погашатиме відсотки по кредитах підприємств, які змінили профіль в умовах карантину
- 08:40 28 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:41 24 квітня У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
- 16:45 22 квітня Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
- 18:34 21 квітня Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків
- 14:11 23 квітня Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
- 17:41 26 квітня Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики