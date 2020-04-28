Головний санлікар Миколаївщини спростував заяви щодо приховування результатів тестів на COVID-19

Клочко спростував заяву голови обласної ради Вікторія Москаленко про те, що штаб з ліквідації наслідків коронавіруса в області приховує позитивні результати тестів

Фото: Миколаївська міськрада

Клочко спростував заяву голови обласної ради Вікторія Москаленко про те, що штаб з ліквідації наслідків коронавіруса в області приховує позитивні результати тестів

Позитивні результати тестування на коронавірус в Миколаївській області не могли приховувати. Про це розповів під час брифінгу головний держсанлікар Миколаївщини Володимир Клочко, повідомляє RegioNews з посиланням на Мой город.

Клочко заявив, що приховати результат тесту фактично неможливо, оскільки в цю систему залучено безліч людей.

"У будь-якій ситуації, коли з'являється підозра на інфекційне захворювання, фельдшер, який підозрює це, він передає екстрене повідомлення за формою 58 в лабораторний центр, де в журналі №60, який прошнурований, в реєстрації інфекційних захворювань заповнюється. Нереально приховати інфекційні захворювання, тому що, якщо б вони розповсюджувалися, ці захворювання, у нас би були переповнені стаціонари, - сказав Клочко.

У той же час на брифінгу стало відомо, що в Миколаївській області 97 людей є носіями вірусу, але симптоми у них не проявляються. Їх виявили, коли перевіряли контактних осіб раніше хворих.

Повідомляється, що станом на 28 квітня в Миколаївській області зареєстровано 116 випадків захворювання коронавірусом, за останню добу нових хворих не виявили.

Зазначимо, що серед усіх хворих в Миколаївській області також є 32 медика. За словами Клочко, якщо за статистикою, в Україні захворіли коронавірусом 20% медиків від загальної кількості підтверджених випадків, то на Миколаївщині — 27%.