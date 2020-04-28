Президент подписал закон о земле
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли ( № 552-IX, "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения").
Глава государства назвал этот момент историческим для себя и для всех украинцев, передает RegioNews со ссылкой на пресслужбу Офиса президента.
Документ предусматривает введение рыночного оборота сельскохозяйственных земель и формирование соответствующего правового поля. Это будет происходить поэтапно.
С 1 июля 2021 года право покупать участки до 100 гектаров получат исключительно граждане Украины, а уже с 1 января 2024 года такую возможность предоставят юридическим лицам, собственниками которых также будут украинцы. Им разрешат покупать до 10 тысяч гектаров. При этом государственные и коммунальные земли продавать будет нельзя.
В Офисе президента заверили, что приняли документ ради украинцев, ведь закон о земле обеспечит контитуционное право граждан распоряжаться собственностью. К тому же, у Зеленского надеются увеличить приток инвестиций к агросектору.
Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении закон о рынке земли 31 марта 2020 года. Перед этим депутатам пришлось рассмотреть более 4000 поправок, которые внесли после первого голосования в ноябре 2019 года.
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