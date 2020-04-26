В Україні зафіксовано 8617 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За час епідемії в Україні померло 209 хворих, 840 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 492 нові випадки COVID-19

За час епідемії в Україні померло 209 хворих, 840 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 492 нові випадки COVID-19

Про це пише RegioNews з посиланням на ЦГЗ України. За даними ЦГЗ, наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 388 випадків;

Волинська область — 241 випадок;

Дніпропетровська область — 292 випадки;

Донецька область — 29 випадків;

Житомирська область — 348 випадків;

Закарпатська область — 329 випадків;

Запорізька область — 182 випадки;

Івано-Франківська область — 731 випадок;

Кіровоградська область — 323 випадки;

м. Київ — 1188 випадків;

Київська область — 542 випадки;

Львівська область — 348 випадків;

Луганська область — 29 випадків;

Миколаївська область — 111 випадків;

Одеська область — 220 випадків;

Полтавська область — 172 випадки;

Рівненська область — 508 випадків;

Сумська область — 95 випадків;

Тернопільська область — 607 випадків;

Харківська область — 147 випадків;

Херсонська область — 87 випадків;

Хмельницька область — 70 випадків;

Чернівецька область — 1341 випадок;

Черкаська область — 257 випадків;

Чернігівська область — 32 випадки. Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється) Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)

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