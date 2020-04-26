В Україні зафіксовано 8617 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Про це пише RegioNews з посиланням на ЦГЗ України.
За даними ЦГЗ, наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 388 випадків;
Волинська область — 241 випадок;
Дніпропетровська область — 292 випадки;
Донецька область — 29 випадків;
Житомирська область — 348 випадків;
Закарпатська область — 329 випадків;
Запорізька область — 182 випадки;
Івано-Франківська область — 731 випадок;
Кіровоградська область — 323 випадки;
м. Київ — 1188 випадків;
Київська область — 542 випадки;
Львівська область — 348 випадків;
Луганська область — 29 випадків;
Миколаївська область — 111 випадків;
Одеська область — 220 випадків;
Полтавська область — 172 випадки;
Рівненська область — 508 випадків;
Сумська область — 95 випадків;
Тернопільська область — 607 випадків;
Харківська область — 147 випадків;
Херсонська область — 87 випадків;
Хмельницька область — 70 випадків;
Чернівецька область — 1341 випадок;
Черкаська область — 257 випадків;
Чернігівська область — 32 випадки.
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