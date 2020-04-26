ООС: один поранений, шістнадцять обстрілів

Упродовж 25 квітня збройні формування РФ 16 разів порушили режим припинення вогню. Поранили одного українського військового

Фото: Cторінка ООС у Facebook

Упродовж 25 квітня збройні формування РФ 16 разів порушили режим припинення вогню. Поранили одного українського військового

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Дванадцять порушень режиму припинення вогню минулої доби зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано чотири обстріли.

Внаслідок ворожих обстрілів один український воїн отримав поранення.

За даними розвідки Об’єднаних сил, 25 квітня українські військовослужбовці, що вели оборонні дії, знищили чотирьох окупантів та ще п’ятьох поранили.

Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські найманці уже двічі порушили режим припинення вогню.

Противник з озброєння БМП, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляв наші позиції біля Лебединського, а з зенітної установки ЗУ-23-2 – поруч з Широкиним.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо: минулої доби на Донбасі поранені двоє українських військових.