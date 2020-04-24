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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
24 квітня 2020, 20:46 12

На Донбасі ворог посилив обстріли, двоє військових поранені

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24 квітня 2020, 20:46 12
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Упродовж доби в зоні проведення ООС зафіксовано 6 обстрілів українських позицій, загалом ворог випустив більше 70 мін із забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Фото: flickr
Упродовж доби в зоні проведення ООС зафіксовано 6 обстрілів українських позицій, загалом ворог випустив більше 70 мін із забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Біля Павлополя російські війська із мінометів калібру 82 мм випустили по підрозділах ЗСУ 23 міни, біля Лебединського обстріли велися із гранатометів та кулеметів.

Неспокійно було біля Старогнатівки, противник вів вогонь зі стрілецької зброї.

На опорні пункти біля Оріхового впали 20 мін 120-го калібру. Після обіду захисників Новоолександрівки було обстріляно із 82-мм мінометів, ворог вистрілив 30 мін.

Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення, українські війська стріляли у відповідь, втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Минулої доби збройні формування РФ, відверто порушуючи взяті на себе зобов’язання з дотримання режиму припинення вогню, 15 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.

23 квітня у зоні бойових дій на Донбасі загинув військовий 33-річний Андрій Альошин.


Донбас ООС війна обстріли АТО
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