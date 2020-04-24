На Донбасі загинув 33-річний військовий: подробиці та фото
Про це інформують RegioNews із посиланням на Львівську ОДА.
Альошин проходив службу за контрактом у складі 28-ої окремої гірничо-штурмової бригади. Обставини загибелі військового поки не повідомляють. У прес-штабі ООС стверджують, що втрата небойова й чоловік загинув через необережне поводження зі зброєю.
Андрій Альошин народився 1987 року в селищі Славське Сколівського району Львівської області. Підписав контракт із ЗСУ влітку 2017 року. У червні 2020 року у військового мав закінчитися термін 3-річного контракту.
Голова осередку Спілки ветеранів АТО Сколівщини у Славському Ігор Ферин повідомив, що із загиблим бійцем попрощаються 26 квітня, передає ZAXID.NET. У військового залишилися дружина та батьки.
Як писали RegioNews раніше, 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу нещодавно вже понесла бойові втрати. Від осколкових поранень, отриманих унаслідок обстрілу противника, 20 квітня загинув офіцер Андрій Шинкарук.
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