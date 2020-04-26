ООС: один ранен, шестнадцать обстрелов
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Двенадцать нарушений режима прекращения огня за прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" зафиксировано четыре обстрела.
В результате вражеских обстрелов один украинский воин получил ранения.
По данным разведки Объединенных сил, 25 апреля украинские военнослужащие вели оборонительные действия, уничтожили четырех оккупантов и еще пятерых ранили.
От начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" российские наемники уже дважды нарушили режим прекращения огня.
Противник из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши позиции возле Лебединского, а из зенитной установки ЗУ-23-2 – рядом с Широкиним.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Сведения по состоянию на 07:00 26 апреля 2020 года #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення в Течение 25 апреля вооруженные...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Субота 25 апреля 2020 г.
Напомним: вчера на Донбассе ранены двое украинских военных.
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