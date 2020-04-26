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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
26 апреля 2020, 10:11 9

ООС: один ранен, шестнадцать обстрелов

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26 апреля 2020, 10:11 9
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В течение 25 апреля вооруженные формирования РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня. Ранили одного украинского военного
Фото: Страница ООС в Facebook
В течение 25 апреля вооруженные формирования РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня. Ранили одного украинского военного

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Двенадцать нарушений режима прекращения огня за прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" зафиксировано четыре обстрела.

В результате вражеских обстрелов один украинский воин получил ранения.

По данным разведки Объединенных сил, 25 апреля украинские военнослужащие вели оборонительные действия, уничтожили четырех оккупантов и еще пятерых ранили.

От начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" российские наемники уже дважды нарушили режим прекращения огня.

Противник из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши позиции возле Лебединского, а из зенитной установки ЗУ-23-2 – рядом с Широкиним.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Сведения по состоянию на 07:00 26 апреля 2020 года #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення в Течение 25 апреля вооруженные...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Субота 25 апреля 2020 г.

Напомним: вчера на Донбассе ранены двое украинских военных.


ООС Донбасс армия РФ обстрелы ранение
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