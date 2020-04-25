ООС: На Донбасі поранені двоє українських військових

За минулу добу збройні формування РФ знову порушили зобов’язання щодо припинення вогню та 10 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил

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За минулу добу збройні формування РФ знову порушили зобов’язання щодо припинення вогню та 10 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил

Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військових отримали поранення передає RegioNews, з посиланням на пресслужбу штабу ООС.

Бойовики 10 разів обстріляли позиції ОС, застосувавши проти українських бійців заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Обстріли велися неподалік Павлополя (бойовики з мінометів калібру 82 мм випустили 23 міни), біля Лебединського, Старогнатівки, Широкиного, н.п. Хутір Вільний, Новотошківського та Новозванівки. Поруч з Оріховим противник випустив 20 мін 120-го калібру. А біля Новоолександрівки противник використав загалом 30 мін.

У відповідь на агресивні дії бойовиків українським військам довелося застосувати вогневі засоби.

Також у штабі повідомили, що за попередніми даними розвідки, 24 квітня українські військовослужбовці поранили щонайменше одного окупанта.

"За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби в зоні проведення ООС було зафіксовано 6 обстрілів українських позицій, загалом ворог випустив більше 70 мін із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.