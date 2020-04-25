10:11  25 квітня
Коронавірус в Україні: 478 нових випадків, всього хворих - 8125
19:39  24 квітня
Чоловік Ірини Венедіктової носить елітний годинник з діамантами
18:39  24 квітня
Суд скасував цілодобовий домашній арешт для Тетяни Чорновол
UA | RU
UA | RU
25 квітня 2020, 10:46 3

ООС: На Донбасі поранені двоє українських військових

Читайте также
на русском языке
25 квітня 2020, 10:46 3
Читайте также на русском языке
За минулу добу збройні формування РФ знову порушили зобов’язання щодо припинення вогню та 10 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил
Фото: flickr
За минулу добу збройні формування РФ знову порушили зобов’язання щодо припинення вогню та 10 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил

Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військових отримали поранення передає RegioNews, з посиланням на пресслужбу штабу ООС.

Бойовики 10 разів обстріляли позиції ОС, застосувавши проти українських бійців заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Обстріли велися неподалік Павлополя (бойовики з мінометів калібру 82 мм випустили 23 міни), біля Лебединського, Старогнатівки, Широкиного, н.п. Хутір Вільний, Новотошківського та Новозванівки. Поруч з Оріховим противник випустив 20 мін 120-го калібру. А біля Новоолександрівки противник використав загалом 30 мін.

У відповідь на агресивні дії бойовиків українським військам довелося застосувати вогневі засоби.

Також у штабі повідомили, що за попередніми даними розвідки, 24 квітня українські військовослужбовці поранили щонайменше одного окупанта.

"За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби в зоні проведення ООС було зафіксовано 6 обстрілів українських позицій, загалом ворог випустив більше 70 мін із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.


Донбас ООС війна обстріли АТО звіт
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На Донбасі ворог посилив обстріли, двоє військових поранені
24 квітня 2020, 20:46
На Донбасі загинув 33-річний військовий: подробиці та фото
24 квітня 2020, 14:39
Півсотні військових ЗСУ інфікувалися COVID-19
24 квітня 2020, 13:13
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
23 квітня 2020, 22:15
Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
18 квітня 2020, 12:00
Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
22 квітня 2020, 16:45
Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків
21 квітня 2020, 18:34
У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
24 квітня 2020, 12:41
Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
23 квітня 2020, 14:11
Останні Популярні
Наталія Стримовська
Олег Бегаль
Дмитро Гордон
Всі блоги »
Карантинний сепаратизм: чому Кернес витрачає мільярди на зоопарк і не хоче доплачувати лікарям
24 квітня 2020, 15:00
Передвиборчий хайп в Івано-Франківську, або Як Марцінків ромів "пакував"
24 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Всі відео »
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »