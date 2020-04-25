Від коронавірусу в Україні одужала рекордна кількість людей

За минулу добу одужала 181 людина. Наразі це рекорд для України

За минулу добу одужала 181 людина. Наразі це рекорд для України

Це наш рекорд, дуже чудовий рекорд, я за такий рекорд я хочу насамперед подякувати нашим лікарям.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу, передає RegioNews.

"За минулу добу захворіло 478 осіб, з них 42 дітей та 116 медпрацівника. Було госпіталізовано 138 осіб. Зафіксовано 8 летальних випадків. Водночас є дуже хороша новина – 181 пацієнт одужав, зокрема 19 дітей", — наголосив міністр.

Також він зазначив, що за минулу добу було проведено 5825 досліджень методом ПЛР, що також є рекордом для України.

Нагадаємо, 25 квітня в Україні 8125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 201 летальний, 782 пацієнти одужали.

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