Від коронавірусу в Україні одужала рекордна кількість людей
За минулу добу одужала 181 людина. Наразі це рекорд для України
За минулу добу одужала 181 людина. Наразі це рекорд для України
Це наш рекорд, дуже чудовий рекорд, я за такий рекорд я хочу насамперед подякувати нашим лікарям.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу, передає RegioNews.
"За минулу добу захворіло 478 осіб, з них 42 дітей та 116 медпрацівника. Було госпіталізовано 138 осіб. Зафіксовано 8 летальних випадків. Водночас є дуже хороша новина – 181 пацієнт одужав, зокрема 19 дітей", — наголосив міністр.
Також він зазначив, що за минулу добу було проведено 5825 досліджень методом ПЛР, що також є рекордом для України.
Нагадаємо, 25 квітня в Україні 8125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 201 летальний, 782 пацієнти одужали.
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Коронавірус в Україні: 478 нових випадків, всього хворих - 8125
25 квітня 2020, 10:11Кабмін розробив покроковий план виходу з карантину
24 квітня 2020, 21:56Карантин в Україні: як зніматимуть
24 квітня 2020, 18:32
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
23 квітня 2020, 22:15Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
18 квітня 2020, 12:00Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
22 квітня 2020, 16:45У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
24 квітня 2020, 12:41Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків
21 квітня 2020, 18:34Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
23 квітня 2020, 14:11
- 15:39 25 квітня ВООЗ: одужання від Covid-19 не гарантує імунітету
- 14:51 25 квітня На Херсонщині закривають на карантин три населені пункти
- 14:04 25 квітня Поліція заборонила відвідувати кладовища у поминальні дні
- 13:28 25 квітня Від коронавірусу в Україні одужала рекордна кількість людей
- 12:58 25 квітня На Житомирщині спалахнула нова пожежа - ДСНС
- 12:34 25 квітня Денисову звинуватили у перевищенні повноважень
- 22:15 23 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 18 квітня Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
- 16:45 22 квітня Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
- 12:41 24 квітня У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
- 18:34 21 квітня Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків
- 14:11 23 квітня Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
Всі блоги »
Карантинний сепаратизм: чому Кернес витрачає мільярди на зоопарк і не хоче доплачувати лікарям
24 квітня 2020, 15:00
Передвиборчий хайп в Івано-Франківську, або Як Марцінків ромів "пакував"
24 квітня 2020, 12:00
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19