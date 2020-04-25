Коронавірус в Україні: 478 нових випадків, всього хворих - 8125
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
На амбулаторному лікуванні 5 498 пацієнтів, з них 433 дитини та 1 301 медпрацівник. Усього госпіталізовано 2 627 осіб, з них 112 дітей та 273 медики. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 104 людини, у тому числі одна дитина.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 201 людина, з них 105 чоловіків та 96 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).
Загалом 782 людини вже одужали, з них 145 медиків, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 377 випадків;
Волинська область — 212 випадки;
Дніпропетровська область — 240 випадків;
Донецька область — 27 випадків;
Житомирська область — 337 випадків;
Закарпатська область — 286 випадків;
Запорізька область — 171 випадок;
Івано-Франківська область — 700 випадків;
Кіровоградська область — 306 випадків;
м. Київ — 1159 випадків;
Київська область — 519 випадків;
Львівська область — 317 випадків;
Луганська область — 28 випадків;
Миколаївська область — 103 випадки;
Одеська область — 183 випадки;
Полтавська область — 169 випадків;
Рівненська область — 483 випадки;
Сумська область — 94 випадки;
Тернопільська область — 565 випадків;
Харківська область — 125 випадків;
Херсонська область — 79 випадків;
Хмельницька область — 66 випадків;
Чернівецька область — 1308 випадків;
Черкаська область — 249 випадків;
Чернігівська область — 22 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав.
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