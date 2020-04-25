От коронавируса в Украине вылечилось рекордное количество людей

За минувшие сутки выздоровел 181 человек. Пока это рекорд для Украины

За минувшие сутки выздоровел 181 человек. Пока это рекорд для Украины

Это наш рекорд, очень замечательный рекорд, я за такой рекорд я хочу прежде всего сказать спасибо нашим врачам.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает RegioNews.

"За минувшие сутки заболело 478 человек, из них 42 детей и 116 медработника. Было госпитализировано 138 человек. Зафиксировано 8 летальных случаев. В то же время есть очень хорошая новость – 181 пациент выздоровел, в том числе 19 детей", — подчеркнул министр.

Также он отметил, что за прошедшие сутки было проведено 5825 исследований методом ПЦР, что также является рекордом для Украины.

Напомним, 25 апреля в Украине 8125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациенты выздоровели.

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