От коронавируса в Украине вылечилось рекордное количество людей
Это наш рекорд, очень замечательный рекорд, я за такой рекорд я хочу прежде всего сказать спасибо нашим врачам.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает RegioNews.
"За минувшие сутки заболело 478 человек, из них 42 детей и 116 медработника. Было госпитализировано 138 человек. Зафиксировано 8 летальных случаев. В то же время есть очень хорошая новость – 181 пациент выздоровел, в том числе 19 детей", — подчеркнул министр.
Также он отметил, что за прошедшие сутки было проведено 5825 исследований методом ПЦР, что также является рекордом для Украины.
Напомним, 25 апреля в Украине 8125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациенты выздоровели.
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