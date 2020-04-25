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25 апреля 2020, 13:28 39

От коронавируса в Украине вылечилось рекордное количество людей

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25 апреля 2020, 13:28 39
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За минувшие сутки выздоровел 181 человек. Пока это рекорд для Украины
За минувшие сутки выздоровел 181 человек. Пока это рекорд для Украины

Это наш рекорд, очень замечательный рекорд, я за такой рекорд я хочу прежде всего сказать спасибо нашим врачам.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает RegioNews.

"За минувшие сутки заболело 478 человек, из них 42 детей и 116 медработника. Было госпитализировано 138 человек. Зафиксировано 8 летальных случаев. В то же время есть очень хорошая новость – 181 пациент выздоровел, в том числе 19 детей", — подчеркнул министр.

Также он отметил, что за прошедшие сутки было проведено 5825 исследований методом ПЦР, что также является рекордом для Украины.

Напомним, 25 апреля в Украине 8125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациенты выздоровели.

Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)


коронавирус Украина болезнь Минздрав статистика Максим Степанов
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