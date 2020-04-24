У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати

У Миколаєві на місцевому ринку "Колос" підприємці змушені платити за оренду приміщень, хоча сам ринок не працює

Фото: Вечерний Николаев

У Миколаєві на місцевому ринку "Колос" підприємці змушені платити за оренду приміщень, хоча сам ринок не працює

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на групу в Facebook "300 миколаївців". Підприємці організували протест прямо на ринку і вимагали скасування орендної плати. На зборах були присутні і представники "Колоса". Після тривалих переговорів, власника ринку попросили піти на поступки і хоча б знизити оренду до 20%. Питання було вирішено без скандалів. р. Миколаїв РИНОК "КОЛОС" ВИЙШОВ НА ПРОТЕСТ... ПІДПРИЄМЦІ ВИМАГАЄ ВІД ВЛАСНИКА РИНКУ ЗМЕНШЕННЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ НА ЧАС КАРАНТИНУ... Підсумок: Команда "300 МИКОЛАЇВЦІВ" виступила арбітром у цій ситуації,і вирішила питання щодо зниження орендної плати ринку "Колос" #300николаевцев #Миколаїв #mykolaiv #300Niko #300vsCorona Опубліковано 300 миколаївців П'ятниця, 24 квітня 2020 р.

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