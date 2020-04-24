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Альона Коханчук Редактор info@regionews.ua
24 квітня 2020, 12:41 2

У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати

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24 квітня 2020, 12:41 2
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У Миколаєві на місцевому ринку "Колос" підприємці змушені платити за оренду приміщень, хоча сам ринок не працює
Фото: Вечерний Николаев
У Миколаєві на місцевому ринку "Колос" підприємці змушені платити за оренду приміщень, хоча сам ринок не працює

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на групу в Facebook "300 миколаївців".

Підприємці організували протест прямо на ринку і вимагали скасування орендної плати. На зборах були присутні і представники "Колоса".

Після тривалих переговорів, власника ринку попросили піти на поступки і хоча б знизити оренду до 20%. Питання було вирішено без скандалів.

р. Миколаїв РИНОК "КОЛОС" ВИЙШОВ НА ПРОТЕСТ... ПІДПРИЄМЦІ ВИМАГАЄ ВІД ВЛАСНИКА РИНКУ ЗМЕНШЕННЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ НА ЧАС КАРАНТИНУ... Підсумок: Команда "300 МИКОЛАЇВЦІВ" виступила арбітром у цій ситуації,і вирішила питання щодо зниження орендної плати ринку "Колос" #300николаевцев #Миколаїв #mykolaiv #300Niko #300vsCorona

Опубліковано 300 миколаївців П'ятниця, 24 квітня 2020 р.


протести торговля Миколаїв ринок
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