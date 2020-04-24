В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы

В Николаеве на местном рынке "Колос" предприниматели вынуждены платить за аренду помещений, хотя сам рынок не работает

Фото: Вечерний Николаев

В Николаеве на местном рынке "Колос" предприниматели вынуждены платить за аренду помещений, хотя сам рынок не работает

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на группу в Facebook "300 николаевцев". Предприниматели организовали протест прямо на рынке и потребовали отмены арендной платы. На собрании присутствовали и представители "Колоса". После длительных переговоров, владельца рынка попросили пойти на уступки и хотя бы снизить аренду до 20%. Вопрос был решен без скандалов. г.Николаев РЫНОК "КОЛОС" ВЫШЕЛ НА ПРОТЕСТ... ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ТРЕБУЕТ ОТ СОБСТВЕННИКА РЫНКА УМЕНЬШЕНИЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА... Итог: Команда "300 НИКОЛАЕВЦЕВ" выступила арбитром в данной ситуации,и решила вопрос по снижению арендной платы рынка "Колос" #300николаевцев #Николаев #mykolaiv #300Niko #300vsCorona Опубліковано 300 николаевцев Пʼятниця, 24 квітня 2020 р.

.