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Алёна Коханчук Редактор info@regionews.ua
24 апреля 2020, 12:41 67

В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы

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24 апреля 2020, 12:41 67
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В Николаеве на местном рынке "Колос" предприниматели вынуждены платить за аренду помещений, хотя сам рынок не работает
Фото: Вечерний Николаев
В Николаеве на местном рынке "Колос" предприниматели вынуждены платить за аренду помещений, хотя сам рынок не работает

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на группу в Facebook "300 николаевцев".

Предприниматели организовали протест прямо на рынке и потребовали отмены арендной платы. На собрании присутствовали и представители "Колоса".

После длительных переговоров, владельца рынка попросили пойти на уступки и хотя бы снизить аренду до 20%. Вопрос был решен без скандалов.

г.Николаев РЫНОК "КОЛОС" ВЫШЕЛ НА ПРОТЕСТ... ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ТРЕБУЕТ ОТ СОБСТВЕННИКА РЫНКА УМЕНЬШЕНИЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА... Итог: Команда "300 НИКОЛАЕВЦЕВ" выступила арбитром в данной ситуации,и решила вопрос по снижению арендной платы рынка "Колос" #300николаевцев #Николаев #mykolaiv #300Niko #300vsCorona

Опубліковано 300 николаевцев Пʼятниця, 24 квітня 2020 р.


протесты торговля Николаев рынок
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