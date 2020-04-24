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24 апреля 2020, 09:52 29

Коронавирус в Украине: 477 новых случаев, всего больных - 7647

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24 апреля 2020, 09:52 29
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По данным Центра общественного здоровья, 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальные, 601 пациент выздоровел.
Фото: flickr
По данным Центра общественного здоровья, 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальные, 601 пациент выздоровел.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

На амбулаторном лечении 5 158 пациентов, из них 394 ребенка и 1214 медработники. Всего госпитализировано 2 489 человек, из них 109 детей и 244 медики. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 103 человека, в том числе один ребенок.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 193 человека, из них 99 мужчин и 94 женщины.
Всего 601 человек уже выздоровела, из них 109 медиков, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Пока коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 370 случаев;
Волынская область — 203 случая;
Днепропетровская область — 195 случаев;
Донецкая область — 24 случая;
Житомирская область — 309 случаев;
Закарпатская область — 260 случаев;
Запорожская область — 163 случая;
Ивано-Франковская область — 684 случая;
Кировоградская область — 283 случая;
м. Киев — 1122 случая;
Киевская область — 505 случаев;
Львовская область — 298 случаев;
Луганская область — 27 случаев;
Николаевская область — 103 случая;
Одесская область — 169 случаев;
Полтавская область — 161 случай;
Ровенская область — 437 случаев;
Сумская область — 90 случаев;
Тернопольская область — 532 случая;
Харьковская область — 118 случаев;
Херсонская область — 77 случаев;
Хмельницкая область — 65 случаев;
Черновицкая область — 1199 случаев;
Черкасская область — 234 случая;
Черниговская область — 19 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 174 летальные, 467 пациентов выздоровели.

Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)


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