Коронавирус в Украине: 477 новых случаев, всего больных - 7647

По данным Центра общественного здоровья, 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальные, 601 пациент выздоровел.

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По данным Центра общественного здоровья, 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальные, 601 пациент выздоровел.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

На амбулаторном лечении 5 158 пациентов, из них 394 ребенка и 1214 медработники. Всего госпитализировано 2 489 человек, из них 109 детей и 244 медики. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 103 человека, в том числе один ребенок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 193 человека, из них 99 мужчин и 94 женщины.

Всего 601 человек уже выздоровела, из них 109 медиков, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Пока коронавирусная болезнь выявлена:



Винницкая область — 370 случаев;

Волынская область — 203 случая;

Днепропетровская область — 195 случаев;

Донецкая область — 24 случая;

Житомирская область — 309 случаев;

Закарпатская область — 260 случаев;

Запорожская область — 163 случая;

Ивано-Франковская область — 684 случая;

Кировоградская область — 283 случая;

м. Киев — 1122 случая;

Киевская область — 505 случаев;

Львовская область — 298 случаев;

Луганская область — 27 случаев;

Николаевская область — 103 случая;

Одесская область — 169 случаев;

Полтавская область — 161 случай;

Ровенская область — 437 случаев;

Сумская область — 90 случаев;

Тернопольская область — 532 случая;

Харьковская область — 118 случаев;

Херсонская область — 77 случаев;

Хмельницкая область — 65 случаев;

Черновицкая область — 1199 случаев;

Черкасская область — 234 случая;

Черниговская область — 19 случаев.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 174 летальные, 467 пациентов выздоровели.

Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)