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Альона Коханчук Редактор info@regionews.ua
23 квітня 2020, 12:53 12

В Одеській області зафіксована друга смерть від коронавіруса

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23 квітня 2020, 12:53 12
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В Одеській області підтвердився 161 випадок захворювання на коронавірус, зафіксована друга смерть від COVID-19
Фото: pexels
В Одеській області підтвердився 161 випадок захворювання на коронавірус, зафіксована друга смерть від COVID-19

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова ОДА Максим Куций, передає RegioNews.

Шість нових випадків захворювання зафіксовано у місті Подільськ, два у місті Одеса та по одному в Біляївському та Кілійському районах.

"На жаль, маємо повідомлення про ще один летальний випадок – 56-річний мешканець Одеси. Висловлю свої співчуття родині й близьким. Наразі епідемічна ситуація в регіоні залишається нестабільною. Через недотримання правил індивідуальної санітарної безпеки та окремі порушення карантину на Великдень, за даними епідеміологів, пік захворюваності очікується з 3-го по 8 травня", - написав Куций.

Нагадаємо, перша смерть від коронавируса в регіоні була зафіксований 12 квітня - в Подільському померла 61-річна жінка.

Крім того від вірусу вилікувався пацієнт з Овідіопольского району - це вже п’ятий випадок в області.

Загалом, за даними Центру громадського здоров'я, 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали.


коронавірус Одеса карантин смерть
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