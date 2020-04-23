В зоне ООС зафиксировано восемь обстрелов, потерь нет

За прошедшие сутки 22 апреля вооруженные формирования РФ нарушили режим тишины и восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил

За прошедшие сутки 22 апреля вооруженные формирования РФ нарушили режим тишины и восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил

Об этом сообщает штаб Операции о'объединенных сил, передает RegioNews.

Боевики применили против украинских военнослужащих запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Подразделения из состава оперативно-тактического группировки "Восток" вчера зафиксировали семь обстрелов со стороны оккупационных войск.

Бой открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов по нашим защитникам возле Марьинки, Богдановку и Красногоровку.

С направления населенного пункта Саханка противник выпустил 5 мин 82-го калибра по опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Широкиного, а защитников Лебединского обстрелял из гранатометов различных систем.

Потерь среди украинских военных в результате вражеских обстрелов не было.

По данным разведки, 22 апреля наши подразделения ранили двух российских наемников.

Случаев заболевания коронавірусну инфекцию среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, в течение суток 22 апреля в зоне проведения ООС зафиксировано шесть обстрелов украинских позиций из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Также сообщалось, что 21 апреля Донецкую область закрыли для в'въезда и выезда согласно приказу командующего ООС.