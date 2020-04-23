В зоне ООС зафиксировано восемь обстрелов, потерь нет
Об этом сообщает штаб Операции о'объединенных сил, передает RegioNews.
Боевики применили против украинских военнослужащих запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Подразделения из состава оперативно-тактического группировки "Восток" вчера зафиксировали семь обстрелов со стороны оккупационных войск.
Бой открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов по нашим защитникам возле Марьинки, Богдановку и Красногоровку.
С направления населенного пункта Саханка противник выпустил 5 мин 82-го калибра по опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Широкиного, а защитников Лебединского обстрелял из гранатометов различных систем.
Потерь среди украинских военных в результате вражеских обстрелов не было.
По данным разведки, 22 апреля наши подразделения ранили двух российских наемников.
Случаев заболевания коронавірусну инфекцию среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, в течение суток 22 апреля в зоне проведения ООС зафиксировано шесть обстрелов украинских позиций из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Также сообщалось, что 21 апреля Донецкую область закрыли для в'въезда и выезда согласно приказу командующего ООС.
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