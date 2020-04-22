В зоне ООС боевики 7 раз нарушали режим тишины

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Противник обстрелял позиции украинских войск из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем
Фото: flickr
Противник обстрелял позиции украинских войск из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем

Об этом сообщает штаб Операция об'объединенных сил, передает RegioNews.

Отмечается, что обстрелы зафиксировали возле Авдеевки по направлению населенного пункта Каштановые. Также огонь противника велся в направлении Старогнатівки и неподалеку Красногоровки.

По опорных пунктах Объединенных сил вблизи Крымского и Новотошковского враг из минометов калибра 120 мм выпустил всего 8 мин.

Неподалеку Луганского противник применил миномет 82-го калибра – 14 мин, а также станковый противотанковый гранатомет и крупнокалиберные пулеметы.

"Потерь за минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов среди украинских защитников не было”, - говорится в сообщении штаба.

Также разведка ООС доложила, что 21 апреля украинские подразделения уничтожили двух российских наемников.

Напомним, за прошедшие сутки боевики дважды обстреляли позиции сил ООС из 120-мм минометов. Потерь среди украинских военных нет.


ООС Донбасс война боевики обстрел
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