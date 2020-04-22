В зоне ООС боевики 7 раз нарушали режим тишины
Об этом сообщает штаб Операция об'объединенных сил, передает RegioNews.
Отмечается, что обстрелы зафиксировали возле Авдеевки по направлению населенного пункта Каштановые. Также огонь противника велся в направлении Старогнатівки и неподалеку Красногоровки.
По опорных пунктах Объединенных сил вблизи Крымского и Новотошковского враг из минометов калибра 120 мм выпустил всего 8 мин.
Неподалеку Луганского противник применил миномет 82-го калибра – 14 мин, а также станковый противотанковый гранатомет и крупнокалиберные пулеметы.
"Потерь за минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов среди украинских защитников не было”, - говорится в сообщении штаба.
Также разведка ООС доложила, что 21 апреля украинские подразделения уничтожили двух российских наемников.
Напомним, за прошедшие сутки боевики дважды обстреляли позиции сил ООС из 120-мм минометов. Потерь среди украинских военных нет.
- 11:07 22 апреля Стало известно, когда закончится карантин
- 10:56 22 апреля Одесская СБУ устроила в больницах проверки из-за вспышки Covid-19 среди медиков
- 10:54 22 апреля За 7 лет Ахметов потерял 80% своего состояния: Bloomberg
- 10:37 22 апреля Более тысячи: каждый шестой инфицированный коронавирусом - буковинец
- 09:52 22 апреля Коронавирус в Украине: 467 новых случаев, всего больных - 6592
- 09:09 22 апреля Под Чернобылем до сих пор горят четыре лесничества
- 21:48 21 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 14:18 17 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 12:00 18 апреля Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
- 14:38 17 апреля В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
- 09:59 15 апреля Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
- 22:17 17 апреля Зеленский назвал условия ослабления карантина