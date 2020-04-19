Спалах COVID-19 в Україні: у МОЗ назвали причину

Сплеск захворюваності на коронавірус в Україні, який прийшовся на 12-18 квітня, пов'язаний із релігійними святами

Сплеск захворюваності на коронавірус в Україні, який прийшовся на 12-18 квітня, пов'язаний із релігійними святами

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передають RegioNews.

"Зростання виявлених захворювань за попередні дні зумовлене, зокрема, тим, що, на жаль, мало хто дотримувався наших рекомендацій щодо того, щоб залишитися вдома на Вербну неділю і не відвідувати богослужіння", - сказав Степанов.

Міністр свою тезу підкріпив тими фактами, що зростання проявів захворювання медики спостерігали на 4 та 5 день після того, як люди інфікувалися.

Додав, що вплинути на збільшення кількості хворих на атипову пневмонію могло суттєве збільшення кількості тестувань.

Нагадаємо, що відправа церковних служб під час епідемії коронавірусу небезпечна не лише великим скупченням людей у закритому й обмеженому по площі приміщенню. Під час релігійних ритуалів віряни цілують ікони, хрест і Біблію. Такий тісний контакт - сприятливе середовище для того, аби заразитися гострими респіраторними захворюваннями, підхопити туберкульоз або інфікуватися COVID-19.

Як писали RegioNews раніше, попри заборону збиратися у Великодню ніч натовпом для освячення їжі, віряни Свято-Успенської Святогірської лаври у Донецькій області порушили приписи й у ніч на 19 квітня пішли на церковну службу.