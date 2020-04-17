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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
17 апреля 2020, 08:54 23

Киев остается вторым городом в мире по уровню загрязнения воздуха

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17 апреля 2020, 08:54 23
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По состоянию на утро 17 апреля Киев остается среди лидеров в мире по уровню загрязнения воздуха
Фото: flickr
По состоянию на утро 17 апреля Киев остается среди лидеров в мире по уровню загрязнения воздуха

Об этом свидетельствуют данные портала мирового рейтинга индекса качества воздуха QIAir, передает RegioNews.

Индекс загрязнения воздуха в столице составляет 163, это вторая ступень после китайского города Чунцин, где индекс составляет 165.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки, 16 апреля Киев уверенно возглавлял этот рейтинг с показателем в 380, тогда как норма составляет 50.

Это вдвое превышало показатели городов Китая. Такой уровень загрязнения характеризуется как "опасный".

По данным портала SaveEcoBot, уровень загрязнения воздуха в большинстве районов Киева характеризуется как вреден. Самый грязный воздух в Оболонском, Голосеевском, Дарницком и Святошинском районах.

Напомним, 16 апреля из-за пожара в Житомирской области и зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, Киев накрыла пыльная туча и наблюдался серьезный уровень загрязнения воздуха.


Киев экология загрязнение Чернобыль смог
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