Киев остается вторым городом в мире по уровню загрязнения воздуха
Об этом свидетельствуют данные портала мирового рейтинга индекса качества воздуха QIAir, передает RegioNews.
Индекс загрязнения воздуха в столице составляет 163, это вторая ступень после китайского города Чунцин, где индекс составляет 165.
Стоит отметить, что за прошедшие сутки, 16 апреля Киев уверенно возглавлял этот рейтинг с показателем в 380, тогда как норма составляет 50.
Это вдвое превышало показатели городов Китая. Такой уровень загрязнения характеризуется как "опасный".
По данным портала SaveEcoBot, уровень загрязнения воздуха в большинстве районов Киева характеризуется как вреден. Самый грязный воздух в Оболонском, Голосеевском, Дарницком и Святошинском районах.
Напомним, 16 апреля из-за пожара в Житомирской области и зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, Киев накрыла пыльная туча и наблюдался серьезный уровень загрязнения воздуха.
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