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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
16 квітня 2020, 11:14 9

У Київській області офіційно підтвердили 234 випадки коронавірусу

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16 квітня 2020, 11:14 9
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Станом на 16 квітня у Київській області виявили 4 нових випадки захворювання коронавірусом
Фото: flickr
Станом на 16 квітня у Київській області виявили 4 нових випадки захворювання коронавірусом

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації, передає RegioNews.

Зазначається, що загальна кількість хворих склала 234 особи. Як і раніше, найбільше хворих в Обухівському районі – 43 та у Києво-Святошинському р-ні – 77.

На стаціонарному лікуванні перебуває 69 хворих, ще 165 осіб знаходяться на амбулаторному лікуванні в самоізоляції. В області нараховується 14 хворих дітей.

Від початку пандемії на Київщині одужали 14 осіб, 9 померли. За минулу добу надійшло 111 повідомлень про підозру коронавірусу.

Загалом встановлено медичне спостереження за 2426 контактними особами.

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Нагадаємо, станом на 16 квітня в Україні кількість хворих коронавірусом COVID-19 становить 4161 осіб, за добу зафіксовано 397 нових випадків.


коронавірус епідемія Київська область статистика
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