У Київській області офіційно підтвердили 234 випадки коронавірусу
Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації, передає RegioNews.
Зазначається, що загальна кількість хворих склала 234 особи. Як і раніше, найбільше хворих в Обухівському районі – 43 та у Києво-Святошинському р-ні – 77.
На стаціонарному лікуванні перебуває 69 хворих, ще 165 осіб знаходяться на амбулаторному лікуванні в самоізоляції. В області нараховується 14 хворих дітей.
Від початку пандемії на Київщині одужали 14 осіб, 9 померли. За минулу добу надійшло 111 повідомлень про підозру коронавірусу.
Загалом встановлено медичне спостереження за 2426 контактними особами.
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Нагадаємо, станом на 16 квітня в Україні кількість хворих коронавірусом COVID-19 становить 4161 осіб, за добу зафіксовано 397 нових випадків.
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