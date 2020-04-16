У Київській області офіційно підтвердили 234 випадки коронавірусу

Станом на 16 квітня у Київській області виявили 4 нових випадки захворювання коронавірусом

Фото: flickr

Станом на 16 квітня у Київській області виявили 4 нових випадки захворювання коронавірусом

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації, передає RegioNews.

Зазначається, що загальна кількість хворих склала 234 особи. Як і раніше, найбільше хворих в Обухівському районі – 43 та у Києво-Святошинському р-ні – 77.

На стаціонарному лікуванні перебуває 69 хворих, ще 165 осіб знаходяться на амбулаторному лікуванні в самоізоляції. В області нараховується 14 хворих дітей.

Від початку пандемії на Київщині одужали 14 осіб, 9 померли. За минулу добу надійшло 111 повідомлень про підозру коронавірусу.

Загалом встановлено медичне спостереження за 2426 контактними особами.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, станом на 16 квітня в Україні кількість хворих коронавірусом COVID-19 становить 4161 осіб, за добу зафіксовано 397 нових випадків.