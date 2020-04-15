Степанов считает нецелесообразными разговоры о выходе из карантина
Об этом во время брифинга 15 апреля сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает RegioNews.
"Учитывая сегодняшний антирекорд по заболеваемости, считаю, что говорить о выходе из карантина нецелесообразно", - сказал он.
По его словам, власти рассматривают все условия, и это будет возможно тогда, когда будет видно устойчивое снижение заболеваемости COVID-19
"Минздрав анализирует опыт разных стран по выходу из карантина, чтобы сделать его максимально комфортным, но только после того, как увидим, что для этого есть возможность в нашей стране", - отметил министр.
Он также добавил, что по состоянию на 15 апреля коронавируса заболели 684 медицинских работников и 260 детей, за сутки умерло 10 человек, госпитализированы 120 человек, из которых 7 детей и 10 медработников, выздоровели 24 человека.
Степанов рассказал, что Украина обеспечена ПЦР-тестами на выявление коронавируса, их количество составляет около 200 тысяч.
"Украина полностью обеспечена необходимым количеством ПЦР-тестов. На сегодня у нас там около 200 тысяч ПЦР-тестов. Более того, это количество постоянно пополняется. Мы закупаем их в Китае, в Южной Корее, мы начали производство собственных тестов. Поэтому в этом направлении мы полностью обеспечены", - сообщил он.
Кроме того, министр порекомендовал жителям Киевской и Житомирской областей с хроническими заболеваниями легких или сердечно-сосудистыми заболеваниями, не выходить из дома из-за пожаров в Чернобыльской зоне.
"Мы видим повышение различных частиц горения в воздухе. Поэтому советуем всем людям, особенно тем, кто имеет хронические заболевания легких или сердечно-сосудистыми заболеваниями, ограничить свой выход на улицу в утренние часы, когда концентрация самая высокая этих частиц в воздухе", - подытожил Степанов.
Напомним, 15 апреля количество больных коронавирусом возросло до 3764 больных, за сутки обнаружили 392 новых случая.
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