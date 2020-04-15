Степанов считает нецелесообразными разговоры о выходе из карантина

Украина начнет выходить из карантина тогда, когда будет видно устойчивое снижение количества больных, пока этого не произошло, говорить об отмене карантинных мероприятий нецелесообразно

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Украина начнет выходить из карантина тогда, когда будет видно устойчивое снижение количества больных, пока этого не произошло, говорить об отмене карантинных мероприятий нецелесообразно

Об этом во время брифинга 15 апреля сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает RegioNews.

"Учитывая сегодняшний антирекорд по заболеваемости, считаю, что говорить о выходе из карантина нецелесообразно", - сказал он.

По его словам, власти рассматривают все условия, и это будет возможно тогда, когда будет видно устойчивое снижение заболеваемости COVID-19

"Минздрав анализирует опыт разных стран по выходу из карантина, чтобы сделать его максимально комфортным, но только после того, как увидим, что для этого есть возможность в нашей стране", - отметил министр.

Он также добавил, что по состоянию на 15 апреля коронавируса заболели 684 медицинских работников и 260 детей, за сутки умерло 10 человек, госпитализированы 120 человек, из которых 7 детей и 10 медработников, выздоровели 24 человека.

Степанов рассказал, что Украина обеспечена ПЦР-тестами на выявление коронавируса, их количество составляет около 200 тысяч.

"Украина полностью обеспечена необходимым количеством ПЦР-тестов. На сегодня у нас там около 200 тысяч ПЦР-тестов. Более того, это количество постоянно пополняется. Мы закупаем их в Китае, в Южной Корее, мы начали производство собственных тестов. Поэтому в этом направлении мы полностью обеспечены", - сообщил он.

Кроме того, министр порекомендовал жителям Киевской и Житомирской областей с хроническими заболеваниями легких или сердечно-сосудистыми заболеваниями, не выходить из дома из-за пожаров в Чернобыльской зоне.

"Мы видим повышение различных частиц горения в воздухе. Поэтому советуем всем людям, особенно тем, кто имеет хронические заболевания легких или сердечно-сосудистыми заболеваниями, ограничить свой выход на улицу в утренние часы, когда концентрация самая высокая этих частиц в воздухе", - подытожил Степанов.

Напомним, 15 апреля количество больных коронавирусом возросло до 3764 больных, за сутки обнаружили 392 новых случая.