На Донбасі неспокійно, за добу зафіксовано сім обстрілів

Упродовж минулої доби в зоні проведення ООС збройні формування Російської Федерації сім разів обстрілювали позиції українських військових

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Упродовж минулої доби в зоні проведення ООС збройні формування Російської Федерації сім разів обстрілювали позиції українських військових

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Зазначається, що вогонь вівся із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Обстріли із мінометів велися в районі Широкиного, позиції біля Пісків противник обстріляв з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Також неспокійно було в районі Павлополя, Красногорівки і Тарамчука. В районі Опитного українські військові зафіксували обстріл з великокаліберних кулеметів. Напруженою була ситуація поруч з селом Кримське.

"Підрозділи Об’єднаних сил невідкладно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях противника змушували його відмовитись від продовження обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Упродовж доби втрат серед українських військовослужбовців не було. Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупаційні війська уже двічі порушили режим припинення вогню.

Нагадаємо, 11 квітня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети та ствольну артилерію.

13 квітня в зоні проведення ООС зафіксовано три обстріли українських позицій, один військовий загинув, ще один отримав поранення.