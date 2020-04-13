На Донбасі загинув 32-річний український військовий: подробиці

Уранці 12 квітня в Донецькій області у зоні проведення ООС загинув боєць ЗСУ 32-річний Леонід Скакуненко

Фото з Facebook-сторінки

Уранці 12 квітня в Донецькій області у зоні проведення ООС загинув боєць ЗСУ 32-річний Леонід Скакуненко

Про це інформують RegioNews із посиланням на допис 93-ї ОМБр "Холодний Яр” на Facebook-сторінці.

Піхотинець Леонід ”Барон” Скакуненко загинув під час бою, коли російські окупаційні війська в районі населених пунктів Тарамчук, Водяне та Кримське застосовували ручні протитанкові гранатомети та кулемети великого калібру. Отримав осколкове поранення з гранатомету, коли заступив на бойове чергування. Травми виявилися несумісні з життям.

Скакуненко народився 22 квітня 1987 року у селі Лихівка П’ятихатського району Дніпропетровської області. Отримав середню освіту.

У 2014 році з початком російсько-української війни був призваний у Національну гвардію України. Згодом підписав контракт із 93-ю ОМБр. Виконував обов'язки навідника. Брав участь у бойових діях у Новотроїцькому, Новоселівці Другій, на околицях Кримського.

У загиблого бійця залишилися дружина, син від першого шлюбу та сестра. Про місце та час поховання поки не повідомляють.

За останні дні це вже не перша втрата ЗСУ у зоні бойових дій на Донбасі. 9 квітня біля селища Кримське Новоайдарівського району Луганської області під час обстрілу українських військових російськими кадровиками, який тривав 40 хвилин, загинув військовий 49-річний Олексій Купріков.

Як писали RegioNews раніше, за минулу добу в зоні проведення ООС зафіксовано три обстріли українських позицій, один військовий загинув, ще один отримав поранення.



