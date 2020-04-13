На Донбасі тривають обстріли, загинув український військовий
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил у Facebook, передає RegioNews.
Російські окупаційні війська в районі населених пунктів Тарамчук, Водяне та Кримське застосовували ручні протитанкові гранатомети та кулемети великого калібру.
Штаб повідомляє про загибель одного українського захисника, ще один отримав бойове ураження.
Зазначається, що сили ООС дали рішучу відповідь на дії противника для припинення ворожого вогню. Втрати противника уточнюються.
Станом на ранок 13 квітня збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли, втрат серед українських захисників немає.
Нагадаємо, 11 квітня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети та ствольну артилерію.
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