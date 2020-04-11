Упродовж 11 квітня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети та ствольну артилерію

Фото: Cторінка ООС у Facebook

Упродовж 11 квітня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети та ствольну артилерію

Про це у Facebook повідомляє штаб ООС, пише RegioNews.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано п’ять ворожих обстрілів.

Зранку російські найманці з напрямку населеного пункту Голубівське двічі відкривали вогонь по наших захисниках поблизу Новотошківського. В бік підрозділів Об’єднаних сил ворог випустив чотири артилерійські снаряди 122-го калібру та 28 мін 120-го калібру, а також застосував автоматичні станкові гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю.

По обіді з мінометів 120-го і 82-го калібрів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів противник тричі обстріляв позиції оборонців України поруч з Новозванівкою.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації з гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру обстріляли наших захисників неподалік Славного і Широкиного.

Внаслідок злочинних дій російських окупантів троє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 ситуація залишається стабільною. Режим "ТИША" дотримується.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Вечірній брифінг щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 11 квітня 2020 року #ООС... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 11 квітня 2020 р.

Нагадаємо, зранку штаб ООС повідомляв про двох поранених.

Вчора на Донбасі важко поранили українського військового.

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