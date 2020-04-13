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13 квітня 2020, 15:19 12

СБУ викрило більше 150 агітаторів, які поширювали фейки про коронавірус

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13 квітня 2020, 15:19 12
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Фейковий контент здебільшого поширюється з російського інформаційного простору
Фото: flickr
Фейковий контент здебільшого поширюється з російського інформаційного простору

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України (СБУ).

"Кіберфахівці Служби постійно аналізують інтернет-контент подібної тематики, який здебільшого поширюється з російського інформаційного простору. Він спрямований на створення штучної паніки або містить заклики до порушення умов карантину” - зазначили у відомстві.

Серед виявлених 154 осіб співробітники СБУ вже встановили 8 інтернет-агітаторів, які цілеспрямовано діяли за завданням російської сторони. Такі агітатори працювали в Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні та Києві.

Щодо них слідчі розпочали провадження за статтями 109 Кримінального кодексу № 2341-III, якими передбачено обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без та 110 Кримінального кодексу № 2341-III, передбачено позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна або без.

"Інформація про інших 146 осіб спрямована до Нацполіції. Третина з них вже притягнуті до адміністративної відповідальності за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку чи порушення громадського порядку", — пояснили у спецслужбі.

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Нагадаємо, у березні місцевий телеканал розповсюдив фейк про бійку у громадському транспорті через обмеження кількості пасажирів з приводу коронавірусу. У СБУ це спростували та нагадали про відповідальність за розповсюждення фейків.


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