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Олександра Василенко
журналіст
13 квітня 2020, 19:34 5

У Верховній Раді вшанували пам'ять першого вбитого на Донбасі бійця

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13 квітня 2020, 19:34 5
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13 квітня під час пленарного засідання ВРУ народні обранці хвилиною мовчання вшанували пам'ять першого військового, вбитого на Донбасі під час російсько-української війни
Фото:depositphotos
13 квітня під час пленарного засідання ВРУ народні обранці хвилиною мовчання вшанували пам'ять першого військового, вбитого на Донбасі під час російсько-української війни

Про це інформують RegioNews.

Капітан СБУ 41-річний Геннадій Біліченко загинув 13 квітня 2014 року у боях за місто Слов’янськ Донецької області. Сьогодні нардепи вшанували його пам'ять хвилиною мовчання.

13 квітня 2014 року о 8:30 група співробітників апарату СБУ, ЦСО "А” спільно з керівництвом донецької обласної міліції проводили операцію в районі АТО поблизу міста Слов'янськ Донецької області. За 8 км від міста зупинилися поспілкуватися з місцевими мешканцями села Семенівка. У цей час на групу напали місцеві бойовики, а згодом із лісосмуги для підкріплення їм прибули російські спецпризначенці. Капітан Біліченко загинув на місці від численних травм.

У загиблого лишилася дружина Наталія, син Денис і матір Валентина. Геннадія Біліченка поховали у селищі Гожули Полтавської області.

Як писали RegioNews раніше, уранці 12 квітня в Донецькій області у зоні проведення ООС загинув боєць ЗСУ 32-річний Леонід Скакуненко.


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