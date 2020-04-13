У Верховній Раді вшанували пам'ять першого вбитого на Донбасі бійця
Про це інформують RegioNews.
Капітан СБУ 41-річний Геннадій Біліченко загинув 13 квітня 2014 року у боях за місто Слов’янськ Донецької області. Сьогодні нардепи вшанували його пам'ять хвилиною мовчання.
13 квітня 2014 року о 8:30 група співробітників апарату СБУ, ЦСО "А” спільно з керівництвом донецької обласної міліції проводили операцію в районі АТО поблизу міста Слов'янськ Донецької області. За 8 км від міста зупинилися поспілкуватися з місцевими мешканцями села Семенівка. У цей час на групу напали місцеві бойовики, а згодом із лісосмуги для підкріплення їм прибули російські спецпризначенці. Капітан Біліченко загинув на місці від численних травм.
У загиблого лишилася дружина Наталія, син Денис і матір Валентина. Геннадія Біліченка поховали у селищі Гожули Полтавської області.
Як писали RegioNews раніше, уранці 12 квітня в Донецькій області у зоні проведення ООС загинув боєць ЗСУ 32-річний Леонід Скакуненко.
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