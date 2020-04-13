Як поширюється короновірус в Одеській області: інтерактивна мапа

В Одеській області створено інтерактивну мапу, як короновірус поширився по території регіону

Фото: Facebook

В Одеській області створено інтерактивну мапу, як короновірус поширився по території регіону

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на голову Одеської ОДА Максима Куцого

Карта розміщена на сайті Одеської ОДА, тому всі охочі можуть наочно ознайомитися з офіційною інформацією.

"Мапа охоплює площу в 1,5 квадратних кілометра, де був зафіксований випадок захворювання. Ми зробили це для того, щоб люди мали змогу вберегти себе і користувалися засобами безпеки", - повідомив очільник області.

Варто зазначити, що в області за минулий тиждень кількість хворих коронавирусной інфекцією збільшилася в два рази.

Всього станом на ранок 13 квітня в Одеській області зареєстровано 69 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19. З них - 3 дітей та 5 медпрацівників.

Мапа за посиланням.