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13 квітня 2020, 18:06 21

Як поширюється короновірус в Одеській області: інтерактивна мапа

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13 квітня 2020, 18:06 21
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В Одеській області створено інтерактивну мапу, як короновірус поширився по території регіону
Фото: Facebook
В Одеській області створено інтерактивну мапу, як короновірус поширився по території регіону

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на голову Одеської ОДА Максима Куцого

Карта розміщена на сайті Одеської ОДА, тому всі охочі можуть наочно ознайомитися з офіційною інформацією.

"Мапа охоплює площу в 1,5 квадратних кілометра, де був зафіксований випадок захворювання. Ми зробили це для того, щоб люди мали змогу вберегти себе і користувалися засобами безпеки", - повідомив очільник області.

Варто зазначити, що в області за минулий тиждень кількість хворих коронавирусной інфекцією збільшилася в два рази.

Всього станом на ранок 13 квітня в Одеській області зареєстровано 69 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19. З них - 3 дітей та 5 медпрацівників.

Мапа за посиланням.


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