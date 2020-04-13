Як поширюється короновірус в Одеській області: інтерактивна мапа
В Одеській області створено інтерактивну мапу, як короновірус поширився по території регіону
В Одеській області створено інтерактивну мапу, як короновірус поширився по території регіону
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на голову Одеської ОДА Максима Куцого
Карта розміщена на сайті Одеської ОДА, тому всі охочі можуть наочно ознайомитися з офіційною інформацією.
"Мапа охоплює площу в 1,5 квадратних кілометра, де був зафіксований випадок захворювання. Ми зробили це для того, щоб люди мали змогу вберегти себе і користувалися засобами безпеки", - повідомив очільник області.
Варто зазначити, що в області за минулий тиждень кількість хворих коронавирусной інфекцією збільшилася в два рази.
Всього станом на ранок 13 квітня в Одеській області зареєстровано 69 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19. З них - 3 дітей та 5 медпрацівників.
Мапа за посиланням.
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