Депутаты разблокировали подписания закона о рынке земли

Верховная Рада Украины сегодня, 13 апреля, разблокировала закон о рынке сельскохозяйственной земли, теперь его могут подписать спикер и президент, чтобы закон вступил в силу

Фото: Юридический вестник Украины

Верховная Рада Украины сегодня, 13 апреля, разблокировала закон о рынке сельскохозяйственной земли, теперь его могут подписать спикер и президент, чтобы закон вступил в силу

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