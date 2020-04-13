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13 апреля 2020, 17:01 6

Депутаты разблокировали подписания закона о рынке земли

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13 апреля 2020, 17:01 6
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Верховная Рада Украины сегодня, 13 апреля, разблокировала закон о рынке сельскохозяйственной земли, теперь его могут подписать спикер и президент, чтобы закон вступил в силу
Фото: Юридический вестник Украины
Верховная Рада Украины сегодня, 13 апреля, разблокировала закон о рынке сельскохозяйственной земли, теперь его могут подписать спикер и президент, чтобы закон вступил в силу

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Громадське.

Депутаты не проголосовали ни за одну из 13 постановлений об отмене голосования за рынок сельскохозяйственной земли.

Через наличие постановлений, в которых некоторые депутаты просили отменить результаты голосования за закон о рынке земли, подписать этот закон не мог ни спикер Рады, ни президент. Поэтому этот закон не мог вступить в силу.

Вместе с этим, принятие этого закона является одним из требований Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной.

В ночь на 31 марта Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о рынке сельскохозяйственной земли. За это решение проголосовало 259 депутатов. Рада рассматривала законопроект о рынке земли с 6 февраля 2020 года. Ко второму чтению депутаты подали 4018 правок.

Согласно закону, рынок сельскохозяйственной земли в Украине должен запускаться поэтапно. Сначала, с 1 июля 2021 года, земельные паи позволят продавать и покупать только гражданам Украины (физическим лицам). Общая площадь земли, которой разрешено будет владеть составит до 100 гектаров.

Компании и юридические лица смогут приобретать землю с 1 января 2024 года.

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