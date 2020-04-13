СБУ разоблачило более 150 агитаторов, которые распространяли фейки о коронавирусе

Фейковый контент в основном распространяется с российского информационного пространства

Фото: flickr

Фейковый контент в основном распространяется с российского информационного пространства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины (СБУ).

"Киберспециалисты Службы постоянно анализируют интернет-контент подобной тематики, который в основном распространяется из российского информационного пространства. Он направлен на создание искусственной паники или содержит призывы к нарушению условий карантина” - отметили в ведомстве.

Среди выявленных 154 человек сотрудники СБУ уже установили 8 интернет-агитаторов, которые целенаправленно действовали по заданию российской стороны. Такие агитаторы работали в Одессе, Днепре, Львове, Херсоне и Киеве.

Против них следователи начали производство по статьям 109 Уголовного кодекса № 2341-III, которыми предусмотрено ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без и 110 Уголовного кодекса № 2341-III, предусмотрено лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без.

"Информация о других 146 человек направлена к Нацполіції. Треть из них уже привлечены к административной ответственности за распространение неправдивых слухов, которые могут вызвать панику или нарушения общественного порядка", — пояснили в спецслужбе.

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Напомним, в марте местный телеканал распространил фейк о драке в общественном транспорте из-за ограничения количества пассажиров по поводу коронавирус. В СБУ это опровергли и напомнили об ответственности за распространения фейков.