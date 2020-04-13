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13 квітня 2020, 15:15 7

В Одеській області поліцейський зробив зауваження за відсутність масок та отримав струс мозку

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13 квітня 2020, 15:15 7
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В Одеській області молодик побив поліцейського, який зробив зауваження групі людей без масок
Фото: unsplash
В Одеській області молодик побив поліцейського, який зробив зауваження групі людей без масок

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу поліції.

Повідомляється, що в Біляївському районі інспектор патрульної поліції зупинився, щоб зробити зауваження групі осіб, які знаходилися біля магазину без засобів захисту - масок. У цей же час туди під’їхав 23-річний молодик, вийшовши з автомобіля та вдарив декілька разів поліцейського в обличчя.

"Підполковника поліції госпіталізували до районної лікарні з закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку, а зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Надавати будь-які пояснення та проходити медичний огляд на стан сп’яніння правопорушник відмовився", - йдеться у повідомлені.

Варто додати, що за минулу добу коронавірус знайшли ще у двох жителів області, повідомили в облдержадміністрації. Діагноз підтверджений у 75-річного одесита і 39-річного жителя Біляївки.

Таким чином у 69 жителів Одеської області лабораторно підтвердили діагноз COVID-19.

Нагадаємо, що під Одесою черниця, яка торгувала в лавці монастиря, захворіла на коронавірус.


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