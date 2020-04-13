В Одеській області поліцейський зробив зауваження за відсутність масок та отримав струс мозку
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу поліції.
Повідомляється, що в Біляївському районі інспектор патрульної поліції зупинився, щоб зробити зауваження групі осіб, які знаходилися біля магазину без засобів захисту - масок. У цей же час туди під’їхав 23-річний молодик, вийшовши з автомобіля та вдарив декілька разів поліцейського в обличчя.
"Підполковника поліції госпіталізували до районної лікарні з закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку, а зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Надавати будь-які пояснення та проходити медичний огляд на стан сп’яніння правопорушник відмовився", - йдеться у повідомлені.
Варто додати, що за минулу добу коронавірус знайшли ще у двох жителів області, повідомили в облдержадміністрації. Діагноз підтверджений у 75-річного одесита і 39-річного жителя Біляївки.
Таким чином у 69 жителів Одеської області лабораторно підтвердили діагноз COVID-19.
Нагадаємо, що під Одесою черниця, яка торгувала в лавці монастиря, захворіла на коронавірус.
- 17:40 13 квітня Майже половина киян вважає, що коронавірус їм не загрожує
- 17:28 13 квітня Мінфін відмовився від аукціонів з розміщення держоблігацій
- 17:01 13 квітня Депутати розблокували підписання закону про ринок землі
- 16:43 13 квітня У Запорізькій області 85 осіб захворіли на коронавірус
- 16:34 13 квітня Пожежа в Чорнобильської зони наближається до Прип'яті
- 16:28 13 квітня На Кіровоградщині коронавірусом інфікувалися понад 50 медиків
- 11:49 13 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:07 09 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 18:33 09 квітня ОП втрутився у вибори головного медичного чиновника на Рівненщині
- 17:53 08 квітня Люди Чернишова в КОДА заблокували купівлю апаратів ШВЛ
- 11:49 07 квітня Чернівці, Харків і Одеса виявилися найкорумпованішими містами України
- 17:49 07 квітня Міністр Чернишов працює в інтересах забудовників Вавриша та Ісаєнко - ЗМІ