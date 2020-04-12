В Україні за добу на коронавірус захворіло 266 осіб

Станом на 9:00 12 квітня в Україні за добу лабораторно підтверджені 266 нових випадків інфікування COVID-19, загальна кількість захворівших - 2777

Фото: unsplash

Станом на 9:00 12 квітня в Україні за добу лабораторно підтверджені 266 нових випадків інфікування COVID-19, загальна кількість захворівших - 2777

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Моз Facebook. За даними ЦГЗ, кількість тих, хто одужав становить 89 пацієнтів, що перевищило кількість летальних випадків - 83 пацієнта. За добу було зафіксовано 266 нових випадків. Зараз коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 174 випадки; Волинська область — 71 випадок; Дніпропетровська область — 58 випадків; Донецька область — 11 випадків; Житомирська область — 74 випадки; Закарпатська область — 82 випадки; Запорізька область — 83 випадки; Івано-Франківська область — 291 випадок; Кіровоградська область — 118 випадків; м. Київ — 416 випадків; Київська область — 159 випадків; Львівська область — 111 випадків; Луганська область — 3 випадки; Миколаївська область — 2 випадки; Одеська область — 63 випадки; Полтавська область — 25 випадків; Рівненська область — 119 випадків; Сумська область — 73 випадки; Тернопільська область — 243 випадки; Харківська область — 11 випадків; Херсонська область — 31 випадок; Хмельницька область — 19 випадків; Чернівецька область — 432 випадки; Черкаська область — 99 випадків; Чернігівська область — 9 випадків.

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