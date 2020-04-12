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12 квітня 2020, 10:36 25

В Україні за добу на коронавірус захворіло 266 осіб

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12 квітня 2020, 10:36 25
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Станом на 9:00 12 квітня в Україні за добу лабораторно підтверджені 266 нових випадків інфікування COVID-19, загальна кількість захворівших - 2777
Фото: unsplash
Станом на 9:00 12 квітня в Україні за добу лабораторно підтверджені 266 нових випадків інфікування COVID-19, загальна кількість захворівших - 2777

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Моз Facebook.

За даними ЦГЗ, кількість тих, хто одужав становить 89 пацієнтів, що перевищило кількість летальних випадків - 83 пацієнта. За добу було зафіксовано 266 нових випадків.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 174 випадки;

Волинська область — 71 випадок;

Дніпропетровська область — 58 випадків;

Донецька область — 11 випадків;

Житомирська область — 74 випадки;

Закарпатська область — 82 випадки;

Запорізька область — 83 випадки;

Івано-Франківська область — 291 випадок;

Кіровоградська область — 118 випадків;

м. Київ — 416 випадків;

Київська область — 159 випадків;

Львівська область — 111 випадків;

Луганська область — 3 випадки;

Миколаївська область — 2 випадки;

Одеська область — 63 випадки;

Полтавська область — 25 випадків;

Рівненська область — 119 випадків;

Сумська область — 73 випадки;

Тернопільська область — 243 випадки;

Харківська область — 11 випадків;

Херсонська область — 31 випадок;

Хмельницька область — 19 випадків;

Чернівецька область — 432 випадки;

Черкаська область — 99 випадків;

Чернігівська область — 9 випадків.


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