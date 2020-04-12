В Україні за добу на коронавірус захворіло 266 осіб
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Моз Facebook.
За даними ЦГЗ, кількість тих, хто одужав становить 89 пацієнтів, що перевищило кількість летальних випадків - 83 пацієнта. За добу було зафіксовано 266 нових випадків.
Зараз коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 174 випадки;
Волинська область — 71 випадок;
Дніпропетровська область — 58 випадків;
Донецька область — 11 випадків;
Житомирська область — 74 випадки;
Закарпатська область — 82 випадки;
Запорізька область — 83 випадки;
Івано-Франківська область — 291 випадок;
Кіровоградська область — 118 випадків;
м. Київ — 416 випадків;
Київська область — 159 випадків;
Львівська область — 111 випадків;
Луганська область — 3 випадки;
Миколаївська область — 2 випадки;
Одеська область — 63 випадки;
Полтавська область — 25 випадків;
Рівненська область — 119 випадків;
Сумська область — 73 випадки;
Тернопільська область — 243 випадки;
Харківська область — 11 випадків;
Херсонська область — 31 випадок;
Хмельницька область — 19 випадків;
Чернівецька область — 432 випадки;
Черкаська область — 99 випадків;
Чернігівська область — 9 випадків.
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