У Києві на коронавірус захворіло 416 лююдей – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за останню добу, 11 квітня, в місті кількість хворих на коронавірус зросла на 20 осіб

Фото: unsplash

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за останню добу, 11 квітня, в місті кількість хворих на коронавірус зросла на 20 осіб

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

Всього інфіковані COVID-19 - 416 осіб. За його словами, з 20 нових випадків - 5 жінок віком від 49 до 60 років і 15 чоловіків у віці від 19 до 74 років.

"До лікарень міста госпіталізували чотирьох пацієнтів. Інші лікуються вдома, на самоізоляції, під контролем лікарів", - написав Кличко.

Крім того міський голова звернувся до киян і попросив їх не порушувати правила самоізоляції навіть під час свят.

"Друзі! Я розумію, що сьогодні свято - Вербна неділя. Розумію, що всі втомилися сидіти вдома.Але закликаю вас: не ризикуйте, залишайтеся вдома! Бережіть себе!" – підкреслив Кличко.

Зазначимо, що станом на 9:00 12 квітня в Україні загальна кількість хворих складає 2777 осіб.

Нагадаємо, що фахівці МОЗ вирушили з перевіркою в Івано-Франківську область і вже готові розповісти, чому там найбільше померлих людей від коронавіруса.