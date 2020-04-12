У Києві на коронавірус захворіло 416 лююдей – Кличко
Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.
Всього інфіковані COVID-19 - 416 осіб. За його словами, з 20 нових випадків - 5 жінок віком від 49 до 60 років і 15 чоловіків у віці від 19 до 74 років.
"До лікарень міста госпіталізували чотирьох пацієнтів. Інші лікуються вдома, на самоізоляції, під контролем лікарів", - написав Кличко.
Крім того міський голова звернувся до киян і попросив їх не порушувати правила самоізоляції навіть під час свят.
"Друзі! Я розумію, що сьогодні свято - Вербна неділя. Розумію, що всі втомилися сидіти вдома.Але закликаю вас: не ризикуйте, залишайтеся вдома! Бережіть себе!" – підкреслив Кличко.
Зазначимо, що станом на 9:00 12 квітня в Україні загальна кількість хворих складає 2777 осіб.
Нагадаємо, що фахівці МОЗ вирушили з перевіркою в Івано-Франківську область і вже готові розповісти, чому там найбільше померлих людей від коронавіруса.
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