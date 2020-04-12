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12 квітня 2020, 12:46 9

У Києві на коронавірус захворіло 416 лююдей – Кличко

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12 квітня 2020, 12:46 9
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Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за останню добу, 11 квітня, в місті кількість хворих на коронавірус зросла на 20 осіб
Фото: unsplash
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за останню добу, 11 квітня, в місті кількість хворих на коронавірус зросла на 20 осіб

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

Всього інфіковані COVID-19 - 416 осіб. За його словами, з 20 нових випадків - 5 жінок віком від 49 до 60 років і 15 чоловіків у віці від 19 до 74 років.

"До лікарень міста госпіталізували чотирьох пацієнтів. Інші лікуються вдома, на самоізоляції, під контролем лікарів", - написав Кличко.

Крім того міський голова звернувся до киян і попросив їх не порушувати правила самоізоляції навіть під час свят.

"Друзі! Я розумію, що сьогодні свято - Вербна неділя. Розумію, що всі втомилися сидіти вдома.Але закликаю вас: не ризикуйте, залишайтеся вдома! Бережіть себе!" – підкреслив Кличко.

Зазначимо, що станом на 9:00 12 квітня в Україні загальна кількість хворих складає 2777 осіб.

Нагадаємо, що фахівці МОЗ вирушили з перевіркою в Івано-Франківську область і вже готові розповісти, чому там найбільше померлих людей від коронавіруса.


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