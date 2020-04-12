Фахівці МОЗ з'ясували, чому в Івано-Франківській області фіксують найбільше смертей від коронавіруса

Спеціалісти вже готові озвучити результати перевірки, чому від коронавірусу найбільше померло в Івано-Франківській області

Спеціалісти вже готові озвучити результати перевірки, чому від коронавірусу найбільше померло в Івано-Франківській області

Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу у неділю, 12 квітня, передає RegioNews.

"Найбільше смертей зареєстровано в Івано-Франківській області. Вчора там закінчила працювати наша команда з МОЗ, яка розглядала всі ці випадки. Сьогодні нам будуть представлені результати, і завтра на брифінгу ми розповімо результати поїздки команди в Івано-Франківську область, плюси і мінуси діяльності системи охорони здоров'я в цій області", - розповів він.

Випадки смертей від коронавирусной хвороби зареєстровані в 18 областях України. Загалом акоефіцієнт летальності від коронавіруса становить 3%.

Головний санлікар наголосив, що 82% померлих, у яких був виявлений коронавірус, мали супутні захворювання, зокрема, серцево-судинні, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень.