В Киеве коронавирусом уже больны 416 человек – Кличко
Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.
Всего инфицированы COVID-19 - 416 человек. По его словам, из 20 новых случаев - 5 женщин в возрасте от 49 до 60 лет и 15 мужчин в возрасте от 19 до 74 лет.
"В больницы города госпитализировали четырех пациентов. Другие - лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей", - написал Кличко.
Кроме того городской глава обратился к киевлянам и попросил не нарушать самоизоляцию даже во время праздников.
"Друзья! Я понимаю, что сегодня праздник - Вербное воскресенье. Понимаю, что все устали сидеть дома. Но призываю вас: не рискуйте, оставайтесь дома! Берегите себя!", – подчеркнул Кличко.
Отметим, что по состоянию на 9:00 12 апреля в Украине общее количество заболевших составляет 2777 человек.
Напомним, что специалисты Минздрава отправились с проверкой в Ивано-Франковскую область и уже готови рассказать, почему там больше всего умерлоуже людей от коронавируса.
- 16:24 12 апреля Просьбы не подействовали: толпы верующих украинцев собрались возле храмов в Вербное воскресенье
- 15:13 12 апреля В Одесской области первая смерть от Covid-19
- 14:46 12 апреля Больные из одной религиозной общины: в Николаевской области зарегистрировано два новых случая COVID-19
- 14:29 12 апреля Украинским ученым обещают миллион долларов за вакцину от коронавируса
- 13:59 12 апреля О выходе из карантина можно говорить, если украинцы будут сидеть дома на Пасхальные праздники - Ляшко
- 13:46 12 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:46 12 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:07 09 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 18:33 09 апреля ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
- 17:53 08 апреля Люди Чернышова в КОГА заблокировали покупку аппаратов ИВЛ
- 12:02 05 апреля Все строительные проекты министра Чернышова провалились. Стали известны детали
- 12:52 05 апреля В Черновцах убили криминального авторитета по прозвищу "Пача"