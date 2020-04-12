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12 апреля 2020, 12:46 9

В Киеве коронавирусом уже больны 416 человек – Кличко

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12 апреля 2020, 12:46 9
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за последние сутки, 11 апреля, в городе количество заболевших коронавирусом возросло на 20 человек
Фото: unsplash
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за последние сутки, 11 апреля, в городе количество заболевших коронавирусом возросло на 20 человек

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

Всего инфицированы COVID-19 - 416 человек. По его словам, из 20 новых случаев - 5 женщин в возрасте от 49 до 60 лет и 15 мужчин в возрасте от 19 до 74 лет.

"В больницы города госпитализировали четырех пациентов. Другие - лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей", - написал Кличко.

Кроме того городской глава обратился к киевлянам и попросил не нарушать самоизоляцию даже во время праздников.

"Друзья! Я понимаю, что сегодня праздник - Вербное воскресенье. Понимаю, что все устали сидеть дома. Но призываю вас: не рискуйте, оставайтесь дома! Берегите себя!", – подчеркнул Кличко.

Отметим, что по состоянию на 9:00 12 апреля в Украине общее количество заболевших составляет 2777 человек.

Напомним, что специалисты Минздрава отправились с проверкой в Ивано-Франковскую область и уже готови рассказать, почему там больше всего умерлоуже людей от коронавируса.


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