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12 квітня 2020, 11:53 8

У Вербну неділю священнослужителі закликають прихожан залишитися вдома

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12 квітня 2020, 11:53 8
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Церковнослужителі УПЦ закликали українців у Вербну неділю залишатися вдома та творити добрі справи з власної оселі: молитися або надсилати пожертви
Фото: скрін з відео
Церковнослужителі УПЦ закликали українців у Вербну неділю залишатися вдома та творити добрі справи з власної оселі: молитися або надсилати пожертви

Предстоятель Православної церкви митрополит Епіфаній опублікував звернення на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Він зазначив, що один з найбільш відповідальних способів нашої допомоги зараз - це залишатися вдома, на самоізоляції.

"На жаль, через карантин ми не можемо зібратися на спільне освячення вербової лози. Але ми, священнослужителі Православної Церкви України, будемо в молитві поруч. Бажаю кожному зустріти свято Входу Господнього в Єрусалим як входження Сина Божого у ваші серця, в душу, та ціле життя!", - сказав Епіфаній.

Церква з Тобою! Відеозвернення з нагоди свята Входу Господнього у Єрусалим

Вісь завершується свята Чотиридесятниця і розпочинається Страсна седмиця – годину особливих молитовних спогадів про несправедливе осудження, страждання і Хресну смерть Спасителя. Закликаю усіх вас постаратися стишити в собі всі пристрасті та прикрасити душі стриманістю, мудрістю та милосердям. Завтра відзначатимемо світле свято – Вхід Господній у Єрусалим. На жаль, через карантинні обмеження ми не можемо зібратися на спільне освячення вербової лози. Але ми, священнослужителі Православної Церкви України, будемо в молитві поруч. Бажаю кожному зустріти свято Входу Господнього в Єрусалим як входження Сіна Божого у ваші серця, в душі, в ціле життя!

Опубліковано Митрополит Епіфаній Субота, 11 квітня 2020 р.


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