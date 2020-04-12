У Вербну неділю священнослужителі закликають прихожан залишитися вдома
Предстоятель Православної церкви митрополит Епіфаній опублікував звернення на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.
Він зазначив, що один з найбільш відповідальних способів нашої допомоги зараз - це залишатися вдома, на самоізоляції.
"На жаль, через карантин ми не можемо зібратися на спільне освячення вербової лози. Але ми, священнослужителі Православної Церкви України, будемо в молитві поруч. Бажаю кожному зустріти свято Входу Господнього в Єрусалим як входження Сина Божого у ваші серця, в душу, та ціле життя!", - сказав Епіфаній.
Церква з Тобою! Відеозвернення з нагоди свята Входу Господнього у Єрусалим
Вісь завершується свята Чотиридесятниця і розпочинається Страсна седмиця – годину особливих молитовних спогадів про несправедливе осудження, страждання і Хресну смерть Спасителя. Закликаю усіх вас постаратися стишити в собі всі пристрасті та прикрасити душі стриманістю, мудрістю та милосердям. Завтра відзначатимемо світле свято – Вхід Господній у Єрусалим. На жаль, через карантинні обмеження ми не можемо зібратися на спільне освячення вербової лози. Але ми, священнослужителі Православної Церкви України, будемо в молитві поруч. Бажаю кожному зустріти свято Входу Господнього в Єрусалим як входження Сіна Божого у ваші серця, в душі, в ціле життя!Опубліковано Митрополит Епіфаній Субота, 11 квітня 2020 р.
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