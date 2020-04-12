У Вербну неділю священнослужителі закликають прихожан залишитися вдома

Церковнослужителі УПЦ закликали українців у Вербну неділю залишатися вдома та творити добрі справи з власної оселі: молитися або надсилати пожертви

Фото: скрін з відео

Церковнослужителі УПЦ закликали українців у Вербну неділю залишатися вдома та творити добрі справи з власної оселі: молитися або надсилати пожертви

Предстоятель Православної церкви митрополит Епіфаній опублікував звернення на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Він зазначив, що один з найбільш відповідальних способів нашої допомоги зараз - це залишатися вдома, на самоізоляції.

"На жаль, через карантин ми не можемо зібратися на спільне освячення вербової лози. Але ми, священнослужителі Православної Церкви України, будемо в молитві поруч. Бажаю кожному зустріти свято Входу Господнього в Єрусалим як входження Сина Божого у ваші серця, в душу, та ціле життя!", - сказав Епіфаній.