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10 квітня 2020, 12:59 7

У Харкові двоє на велосипедах підірвали банкомат і викрали майже 2 млн гривень

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10 квітня 2020, 12:59 7
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У Харкові двоє невідомих підірвали банк і викрали майже 2 млн гривень, поліції вдалося затримати зловмисників
Фото: поліція
У Харкові двоє невідомих підірвали банк і викрали майже 2 млн гривень, поліції вдалося затримати зловмисників

Про це RegioNews повідомили в прес-службі поліції.

Про те, що злочинці пограбували банкомат спочатку на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав заступник міністра МВС Антон Геращенко і опублікував відео пограбування.

За його словами, зловмисники приїхали до місця злочину на велосипедах для того, щоб не був помічений номер автомобіля.

"Сьогодні вночі у Харкові, спрямованим вибухом (див. відео) був підірваний банкомат "Приватбанку", вмонтований в стіну супермаркету "Дігма", в якому були кошти в сумі 1 978 400 гривень. Це були гроші для виплати пенсій, зарплат, стипендій", - заявив він.

Опубліковано Антоном Геращенком Четвер, 9 квітня 2020 р.

Пізніше в поліції повідомили, що двох зловмисників, які підірвали банкомат, затримано. Зараз їх перевіряють на причетність до вибухів інших банкоматів, як у Харкові, так і в інших містах України. Затриманим загрожує до 12 років в'язниці. Сума завданого збитку встановлюється.


поліція Приватбанк викрадення банкомат Антон Геращенко
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