В Харькове двое на велосипедах взорвали банкомат и похитили почти 2 млн гривен

В Харькове двое неизвестных взорвали банк и похитили почти 2 млн гривен, полиции удалось задержать злоумышленников

Фото: полиция

В Харькове двое неизвестных взорвали банк и похитили почти 2 млн гривен, полиции удалось задержать злоумышленников

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе полиции.

О том, что преступники ограбили банкомат изначально на своей странице в соцсети Facebook написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко и опубликовал видео ограбления.

По его словам, злоумышленников оставили свою машину вдали от места преступления и приехали к банкомату на велосипедах для того, чтобы камеры не зафиксировали номера их автомобиля.

"Сегодня ночью в Харькове, направленным взрывом (см. видео), был взорван банкомат "Приватбанка", вмонтированный в стену супермаркета "Дигма", в котором были денежные средства в сумме в 1 978 400 гривен. Это были деньги на выплату пенсий, зарплат, стипендий", - заявил он.

Опубліковано Антоном Геращенком Четвер, 9 квітня 2020 р.

Позже в полиции сообщили, что двое злоумышленников, взорвавших банкомат, задержаны. Сейчас их проверяют на причастность к взрывам других банкоматов, как в Харькове, так и в других городах Украины. Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.