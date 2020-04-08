У ДТП на Рівненщині постраждало одразу п’ятеро людей

Повідомлення про автопригоду з п’ятьма потерпілими на вулиці Олександра Невського у Радивилові надійшло до поліції від медиків сьогодні, 8 квітня, о 00:06.

Повідомлення про автопригоду з п’ятьма потерпілими на вулиці Олександра Невського у Радивилові надійшло до поліції від медиків сьогодні, 8 квітня, о 00:06.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Рівненської області Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 22-річний водій автомобіля "Renault Laguna", житель села Бугаївка Радивилівського району, рухаючись зі сторони центру міста в напрямку автодороги "Київ-Чоп", не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням, виїхав за межі проїзної частини та допустив перекидання транспортного засобу. Унаслідок ДТП травмувалося п’ятеро осіб. Кермувальник та 24-річний житель села Опарипси перебувають у реанімації. Інших трьох пасажирів: двох 18-річних жителів села Опарипси та Грушвиці Рівненського району, 16-річного здолубнівчанина госпіталізували у травматологічне відділення із травмами різних ступенів. Слідчі Радивилівського відділення поліції встановлюють усі обставини автопригоди в рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Автомобіль вилучений. Крім того, у водія відібрані зразки крові для визначення стану сп’яніння.

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