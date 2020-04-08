09:32  08 квітня
В Україні за добу виявлено ще 206 хворих коронавірусом, загальна кількість - 1668
11:39  08 квітня
Епідемії у європейських країнах вийшли на пік
12:19  08 квітня
ЗМІ дізнались, яку посаду обіймав брат Єрмака в РНБО
UA | RU
UA | RU
08 квітня 2020, 11:52 2

У ДТП на Рівненщині постраждало одразу п’ятеро людей

Читайте также
на русском языке
08 квітня 2020, 11:52 2
Читайте также на русском языке
Повідомлення про автопригоду з п’ятьма потерпілими на вулиці Олександра Невського у Радивилові надійшло до поліції від медиків сьогодні, 8 квітня, о 00:06.
Повідомлення про автопригоду з п’ятьма потерпілими на вулиці Олександра Невського у Радивилові надійшло до поліції від медиків сьогодні, 8 квітня, о 00:06.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Рівненської області

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 22-річний водій автомобіля "Renault Laguna", житель села Бугаївка Радивилівського району, рухаючись зі сторони центру міста в напрямку автодороги "Київ-Чоп", не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням, виїхав за межі проїзної частини та допустив перекидання транспортного засобу.

Унаслідок ДТП травмувалося п’ятеро осіб. Кермувальник та 24-річний житель села Опарипси перебувають у реанімації. Інших трьох пасажирів: двох 18-річних жителів села Опарипси та Грушвиці Рівненського району, 16-річного здолубнівчанина госпіталізували у травматологічне відділення із травмами різних ступенів.

Слідчі Радивилівського відділення поліції встановлюють усі обставини автопригоди в рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Автомобіль вилучений. Крім того, у водія відібрані зразки крові для визначення стану сп’яніння.


Рівне ДТП поліція авто лікарні
У Полтавській області розшукують небезпечного злочинця: подробиці
07 квітня 2020, 18:35
Замах на "Мультика" в Миколаєві: поліція знайшла місце засідки снайпера і зброю
07 квітня 2020, 18:20
На Закарпатті щодо медиків розпочали кримінальне провадження
07 квітня 2020, 15:58
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
08 квітня 2020, 12:41
Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
04 квітня 2020, 16:43
Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
03 квітня 2020, 12:00
Коронабізнес, або Хто отримає медичний бюджет Рівненщини?
01 квітня 2020, 16:00
Усі "слуги народу" заступилися за Лероса
03 квітня 2020, 09:39
Венедиктова переслідує Лероса за указом Єрмака - Рябошапка
03 квітня 2020, 10:22
Останні Популярні
Павло Ковтонюк
Петро Олещук
Альона Коханчук
Всі блоги »
Тимошенко проти Порошенка: хто буде хазяйнувати в Сумах
08 квітня 2020, 12:00
Перезавантаження "ЄС": Хто буде представляти інтереси Порошенка на Рівненщині
07 квітня 2020, 16:00
Всі публікації »
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Всі відео »
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Андрій Ставніцер
Куратор Одеської області по боротьбі з COVID-19
Райкович Андрій
Міський голова Кропивницького
Всі досьє »