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Олександра Василенко
журналіст
07 квітня 2020, 18:35

У Полтавській області розшукують небезпечного злочинця: подробиці

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07 квітня 2020, 18:35
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Правоохоронці у Полтавській області розшукують Костянтина Керча - зловмисника, якого підозрюють у створенні порнографії та зґвалтуванні
Фото: Pixabay
Правоохоронці у Полтавській області розшукують Костянтина Керча - зловмисника, якого підозрюють у створенні порнографії та зґвалтуванні

Про це інформують RegioNews із посиланням на відділ комунікації поліції Полтавської області.

Як повідомляють співробітники поліції, 23-річний підозрюваний переховується від органів досудового розслідування. У рамках відкритого кримінального провадження чоловікові обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Це - один із трьох фігурантів кримінального провадження, яке поліція розпочала у лютому 2020 року. Тоді Нацполіція припинила діяльність порностудій, які організував 54-річний чоловік на арендованих квартирах. Він представлявся фотографом, налагоджував контакт із малолітніми та неповнолітніми, а потім гвалтував їх разом із своїм 23-річним поплічником. За зйомки у "дорослому” кіно платив від 500 до 1,5 тис грн. Під час обшуків поліція виявила у його помешканні двох неповнолітніх дівчат, з якими він планував вступити у статеві зносини.

Під час санкціонованих обшуків поліція вилучила близько 2 терабайтів відео, на яких зафільмовані 143 сцени сексуального характеру. У створені порнофільмів і фотографій зловмисники використовували дівчат віком від 8 до 17 років. Відзнятий матеріал за грошові кошти збували через мережу інтернет до країн Європейського Союзу, Азії та країн Америки.

Двох чоловіків, які знімали фото і відео та були акторами власних фільмів, суд взяв під варту. Третього, який був пособником злочинної діяльності, відпустили під заставу. Організатор порностудії згодом помер в СІЗО.

Як писали RegioNews раніше, правоохоронці заарештували мешканку міста Вільногірськ Дніпропетровської області, яка знімала порно-відео зі своєю 4-річною донькою.


кримінал поліція Полтавська область діти згвалтування
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