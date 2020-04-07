У Полтавській області розшукують небезпечного злочинця: подробиці
Про це інформують RegioNews із посиланням на відділ комунікації поліції Полтавської області.
Як повідомляють співробітники поліції, 23-річний підозрюваний переховується від органів досудового розслідування. У рамках відкритого кримінального провадження чоловікові обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
Це - один із трьох фігурантів кримінального провадження, яке поліція розпочала у лютому 2020 року. Тоді Нацполіція припинила діяльність порностудій, які організував 54-річний чоловік на арендованих квартирах. Він представлявся фотографом, налагоджував контакт із малолітніми та неповнолітніми, а потім гвалтував їх разом із своїм 23-річним поплічником. За зйомки у "дорослому” кіно платив від 500 до 1,5 тис грн. Під час обшуків поліція виявила у його помешканні двох неповнолітніх дівчат, з якими він планував вступити у статеві зносини.
Під час санкціонованих обшуків поліція вилучила близько 2 терабайтів відео, на яких зафільмовані 143 сцени сексуального характеру. У створені порнофільмів і фотографій зловмисники використовували дівчат віком від 8 до 17 років. Відзнятий матеріал за грошові кошти збували через мережу інтернет до країн Європейського Союзу, Азії та країн Америки.
Двох чоловіків, які знімали фото і відео та були акторами власних фільмів, суд взяв під варту. Третього, який був пособником злочинної діяльності, відпустили під заставу. Організатор порностудії згодом помер в СІЗО.
Як писали RegioNews раніше, правоохоронці заарештували мешканку міста Вільногірськ Дніпропетровської області, яка знімала порно-відео зі своєю 4-річною донькою.
- 19:05 07 квітня В Чонобильській зоні продовжує розширюватись масштабна пожежа
- 18:37 07 квітня Самоізоляцію громадян перевірятимуть за допомогою мобільного додатку
- 18:26 07 квітня У Тернополі медикам передали обладнання, техніку та солодощі
- 18:20 07 квітня Замах на "Мультика" в Миколаєві: поліція знайшла місце засідки снайпера і зброю
- 18:06 07 квітня Відомі на Волині бізнесмени грубо порушили карантин, влаштувавши вечірку на півсотні гостей
- 17:58 07 квітня COVID-19 на Кіровоградщині: пацієнт у комі
- 09:08 07 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:09 31 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 16:43 04 квітня Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
- 20:22 31 березня "Я просто продав стару Тойоту": в соцмережах висміяли брифінг Єрмака
- 14:00 31 березня Коронавірусна лихоманка: хто змінить Каспрука в Чернівцях
- 12:00 03 квітня Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового