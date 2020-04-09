Глава УГКЦ призвал не приходить на Пасху в церковь
Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ, передает RegioNews.
"Заботясь о вашем здоровье, наша церковь провозгласила диспензу, освобождение от этой обязанности. Его можно будет выполнить в течение месяца по истечении времени карантина", - сказал Шевчук.
Глава УГКЦ призвал верующих и священнослужителей строго соблюдать правила карантина, а также не настаивать на причастии.
Кроме того, Шевчук посоветовал не нести в церковь на Пасху корзины и лозу на Вербное воскресенье, их можно будет освятить дома самостоятельно с помощью онлайн-трансляций богослужений.
"Отец семьи может святой водой окропить эти блюда. И будьте уверены, вы сможете достойно отпраздновать праздник Воскресения Христова", - добавил Шевчук.
Напомним, ранее глава УГКЦ дал советы относительно Страстной недели и Пасхи в условиях карантина.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился 6 апреля с главой УГКЦ Блаженнейшим Святославом относительно противодействия COVID-19 в контексте празднования Пасхи.
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