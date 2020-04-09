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Глава УГКЦ призвал не приходить на Пасху в церковь
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09 апреля 2020, 18:07 14

Глава УГКЦ призвал не приходить на Пасху в церковь

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09 апреля 2020, 18:07 14
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Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук обратился к прихожанам с призывом оставаться дома во время Пасхальных праздников, а также на время карантина снял обязанность участвовать в богослужениях в храме и причащаться
Фото: ugcc.ua
Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук обратился к прихожанам с призывом оставаться дома во время Пасхальных праздников, а также на время карантина снял обязанность участвовать в богослужениях в храме и причащаться

Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ, передает RegioNews.

"Заботясь о вашем здоровье, наша церковь провозгласила диспензу, освобождение от этой обязанности. Его можно будет выполнить в течение месяца по истечении времени карантина", - сказал Шевчук.

Глава УГКЦ призвал верующих и священнослужителей строго соблюдать правила карантина, а также не настаивать на причастии.

Кроме того, Шевчук посоветовал не нести в церковь на Пасху корзины и лозу на Вербное воскресенье, их можно будет освятить дома самостоятельно с помощью онлайн-трансляций богослужений.

"Отец семьи может святой водой окропить эти блюда. И будьте уверены, вы сможете достойно отпраздновать праздник Воскресения Христова", - добавил Шевчук.

Напомним, ранее глава УГКЦ дал советы относительно Страстной недели и Пасхи в условиях карантина.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился 6 апреля с главой УГКЦ Блаженнейшим Святославом относительно противодействия COVID-19 в контексте празднования Пасхи.


коронавирус карантин церковь УГКЦ Святослав Шевчук
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