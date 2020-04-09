Глава УГКЦ призвал не приходить на Пасху в церковь

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук обратился к прихожанам с призывом оставаться дома во время Пасхальных праздников, а также на время карантина снял обязанность участвовать в богослужениях в храме и причащаться

Фото: ugcc.ua

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук обратился к прихожанам с призывом оставаться дома во время Пасхальных праздников, а также на время карантина снял обязанность участвовать в богослужениях в храме и причащаться

Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ, передает RegioNews. "Заботясь о вашем здоровье, наша церковь провозгласила диспензу, освобождение от этой обязанности. Его можно будет выполнить в течение месяца по истечении времени карантина", - сказал Шевчук. Глава УГКЦ призвал верующих и священнослужителей строго соблюдать правила карантина, а также не настаивать на причастии. Кроме того, Шевчук посоветовал не нести в церковь на Пасху корзины и лозу на Вербное воскресенье, их можно будет освятить дома самостоятельно с помощью онлайн-трансляций богослужений. "Отец семьи может святой водой окропить эти блюда. И будьте уверены, вы сможете достойно отпраздновать праздник Воскресения Христова", - добавил Шевчук. Напомним, ранее глава УГКЦ дал советы относительно Страстной недели и Пасхи в условиях карантина. Президент Украины Владимир Зеленский встретился 6 апреля с главой УГКЦ Блаженнейшим Святославом относительно противодействия COVID-19 в контексте празднования Пасхи.

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