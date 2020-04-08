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08 квітня 2020, 18:26 6

В Україні з’явилася медаль за боротьбу з коронавірусом

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08 квітня 2020, 18:26 6
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В Україні з’явилася спеціальна медаль "Честь і служба" для нагородження "За самовіддану працю в боротьбі з пандемією"
Фото: скрін видео
В Україні з’явилася спеціальна медаль "Честь і служба" для нагородження "За самовіддану працю в боротьбі з пандемією"

Медаль представив директор ВТО "Орден" Олександр Сопов на онлайн-брифінгу, що транслювався на YouTube-каналі Укрінформу, пише RegioNews.

"Нагороджуватимуться громадяни за самовіддану працю на подолання пандемії коронавірусу в Україні та світі. Висунення кандидатів на відзначення здійснюється керівниками областей, міст та ОТГ, міністерств та відомств, журналістами, блогерами, волонтерами, іншими громадянами України та іноземцями", - розповів Сопов.

Він повідомив, що вже виготовлено 500 медалей і умовою нагородження, крім надісланого на електронну адресу ВТО "Орден" нагородного листа, має бути стаття або відео-сюжет в ЗМІ або в інтернет-просторі про самовіддану працю номінанта.

"Нагородити героя разом з особою, яка підписала представлення, надається автору статті, адже саме він несе моральну відповідальність за правдивість публікації. Процедура нагородження повинна здійснюватись із дотриманням усіх норм карантину", - зазначив Сопов.

За його словами, заявка на українську медаль уже надійшла з Іспанії, і цим досвідом зацікавилися у Франції, Казахстані й Росії.

ВТО "Орден" - виробник державних і відомчих нагород в Україні. Всі розроблені ВТО "Орден" державні нагороди та відомчі відзнаки затверджені Комісією державних нагород та геральдики

Нагадаємо, Чернівецька обласна лікарня увійшла до Книги рекордів України. Їй вручили нагороду у номінації "Перший в Україні пацієнт лікарні, який одужав від COVID-19" .


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