В Україні з’явилася медаль за боротьбу з коронавірусом
Медаль представив директор ВТО "Орден" Олександр Сопов на онлайн-брифінгу, що транслювався на YouTube-каналі Укрінформу, пише RegioNews.
"Нагороджуватимуться громадяни за самовіддану працю на подолання пандемії коронавірусу в Україні та світі. Висунення кандидатів на відзначення здійснюється керівниками областей, міст та ОТГ, міністерств та відомств, журналістами, блогерами, волонтерами, іншими громадянами України та іноземцями", - розповів Сопов.
Він повідомив, що вже виготовлено 500 медалей і умовою нагородження, крім надісланого на електронну адресу ВТО "Орден" нагородного листа, має бути стаття або відео-сюжет в ЗМІ або в інтернет-просторі про самовіддану працю номінанта.
"Нагородити героя разом з особою, яка підписала представлення, надається автору статті, адже саме він несе моральну відповідальність за правдивість публікації. Процедура нагородження повинна здійснюватись із дотриманням усіх норм карантину", - зазначив Сопов.
За його словами, заявка на українську медаль уже надійшла з Іспанії, і цим досвідом зацікавилися у Франції, Казахстані й Росії.
ВТО "Орден" - виробник державних і відомчих нагород в Україні. Всі розроблені ВТО "Орден" державні нагороди та відомчі відзнаки затверджені Комісією державних нагород та геральдики
Нагадаємо, Чернівецька обласна лікарня увійшла до Книги рекордів України. Їй вручили нагороду у номінації "Перший в Україні пацієнт лікарні, який одужав від COVID-19" .
- 19:06 08 квітня У Криму через коронавірус заблокована лікарня і цехи заводу "Кримський Титан"
- 18:26 08 квітня В Україні з’явилася медаль за боротьбу з коронавірусом
- 18:21 08 квітня Одного звільнив, вісьмох призначив: кому Зеленський довірив керувати РДА у Харківській області
- 17:53 08 квітня Люди Чернишова в КОДА заблокували купівлю апаратів ШВЛ
- 17:39 08 квітня У Києві масштабна пожежа на території радіозаводу
- 17:09 08 квітня Єрмаку заплатили за держпости близько $100 тисяч - фігурант плівок
- 12:41 08 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 16:24 08 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 16:43 04 квітня Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
- 12:00 03 квітня Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
- 16:00 01 квітня Коронабізнес, або Хто отримає медичний бюджет Рівненщини?
- 09:39 03 квітня Усі "слуги народу" заступилися за Лероса